कर्क राशिफल 16 सितंबर : कर्क राशि वालों की लाइफ में आज उतार-चढ़ाव संभव, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 16 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वाले आज रिलेशनशिप में चली आ रही परेशानियां दूर करें।

Mon, 15 Sep 2025 10:27 PM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 16 सितंबर 2025: आज रिलेशनशिप में चली आ रही परेशानियां दूर करें। प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए रखें और खर्चों पर कंट्रोल रखें। लव लाइफ अच्छी रहेगी। काम भी सही चलेगा। बस फालतू खर्चों से बचें। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। खर्च सोच-समझकर ही करें। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

लव राशिफल : आज पार्टनर आप पर खूब प्रेम लुटाएगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आप पहल करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सिंगल महिलाओं को किसी फंक्शन के दौरान प्रपोजल मिल सकता है। कुछ पुरुष ऑफिस रोमांस में पड़ सकते हैं, जिससे शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ेगा। बाहर डिनर या छोटी-सी ट्रिप प्लान करें, इससे रिलेशनशिप मजबूत होगा।

करियर राशिफल: टीम मीटिंग्स में अपने आइडियाज बेझिझक रखें। क्रिएटिव इंडस्ट्री वाले लोग नए और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेकर आएं। कुछ वकील और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स ऐसे केस हैंडल करेंगे, जो पब्लिक अटेंशन में आएंगे। सीनियर पोस्ट वाले अपने टीम की परफॉर्मेंस को सही ठहराने के लिए तैयार रहें। आज जॉब इंटरव्यू कॉन्फिडेंस से अटेंड करें। रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। बिजनेस करने वाले नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। छात्रों को भी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी।

आर्थिक राशिफल: कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं रहेगी, लेकिन महिलाएं खर्चों पर ध्यान दें। क्योंकि अचानक के खर्च सामने आएंगे। अपनी संपत्ति का थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद में भी लगा सकते हैं। भाई-बहन के साथ पैसों को लेकर बहस है तो उसे प्यार से सुलझाएं। दिन के दूसरे भाग में महिलाएं घर या गाड़ी खरीद सकती हैं। ट्रेडर्स की आज अच्छी इनकम होगी।

स्वास्थ्य राशिफल : आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हालांकि कुछ बच्चों को आंख या कान में दर्द की शिकायत हो सकती है। जिस वजह से स्कूल की छुट्टी करनी पड़ सकती है। खाने-पीने पर ध्यान दें। तैलीय खाना कम करें और सलाद-नट्स डाइट मेंशामिल करें। शराब छोड़ें और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह जूस लें। दिन के दूसरे भाग में जिम जॉइन करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com