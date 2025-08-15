कर्क राशिफल 16 अगस्त : आर्थिक समस्याओं का करना पड़ेगा सामना, तनाव को करें कम, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 16 August 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Fri, 15 Aug 2025 11:26 PM

Cancer Daily Horoscope,aaj ka kark rashifal कर्क राशिफल 16 अगस्त 2025: आज अपने को एक्सप्रेस करें। कमिटमेंट के जरिए प्रोफेशनल समस्याओं को सुलझाएं। आज आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप में सिंसियर बने रहें। प्रोफेशनल समस्याओं को ध्यान से संभालें। आज स्वास्थ्य और अर्थ का विशेष ध्यान रखना होगा।

लव राशिफल- छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी आप प्रेमी के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे। किसी भी तरह की ऐसी बात न करें जो प्रेमी को पसंद न आए। कुछ महिलाओं को अपने माता-पिता का सहयोग मिलेगा। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उनके जीवन में कुछ अच्छा और दिलचस्प हो सकता है। हालांकि रोमाटिंक अफेयर में समय लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप प्रेमी पर अपने विचार जबरदस्ती न थोपें।

करियर राशिफल- काम के प्रति आपके कमिटमेंट की वजह से आप टाइट डेडलाइन में भी काम समय पर पूरा कर पाएंगे, जिससे सीनियर्स खुश होंगे। कोई क्लाइंट आपके काम से खुश होकर आपके कार्य की सराहना करते हुए एक लेटर लिख सकता है जिसका उपयोग आप भविष्य में अप्रेजल के टाइम कर सकते हैं। हेल्थ वर्क्स, आईटी प्रोफेशनलस को आज अधिक काम करना पड़ सकता है। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है वो पूरे आत्मविश्नास के साथ इंटरव्यू दें। कुछ छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिल सकता है। पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखें और बहुत जल्दी में कोई भी निर्णय न लें।

आर्थिक राशिफल- आज थोड़ा बहुत आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। कोई भी बड़ा निवेश आज न करें। परिवार और दोस्तों के बीच किसी भी तरह के पैसे से संबंधित विवाद से दूर रहें। कुछ महिलाएं घर की मरम्मत कराने में सफल रहेंगी। हालांकि परिवार में किसी चीज की जरूरत होगी जहां आप अपना योगदान देंगे। एंटरप्रेन्योरस के लिए समय थोड़ा मुश्किलों से भरा रहेगा। विदेशी फंड मिलने में मुश्किल हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल- दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। तनाव को कम करने के लिए आप सुबह या शाम दोस्तों के साथ सैर पर जा सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। आप आज जिम या योगा भी जॅाइन कर सकते हैं। डाइट में चीनी और तेल का कम उपयोग करें। जिन बच्चों को ओरल संबंधित समस्याएं हैं वो आज डॅाक्टर से मिल लें। कुछ सीनियर्स को जोड़ो में दर्द की शिकायत हो सकती है।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com