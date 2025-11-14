Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 15 नवंबर: इन 2 चीजों से करें अपने दिन की शुरुआत, ऑफिस में इस चीज के लिए रहें तैयार,

संक्षेप: Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 15 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में चौथी राशि कर्क है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आज आपका दिन शांत और सुकून भरा रहेगा। आज कर्क राशि वालों का दिन शांति से गुजरने वाला है।

Fri, 14 Nov 2025 10:55 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope Today 15 November 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज आपका मन काफी शांत रहने वाला है। ऐसे में आप लोगों से प्यार से बात कर पाएंगे और उनके साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। दूसरों की बातों को आज ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आज अगर छोटे मौके भी मिलें तो उन्हें जरूर लें। आज आपको कई हल्के-फुल्के पल भी मिलेंगे, जहां आप रिश्तों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज आपको काफी बेहतर महसूस होने वाला है। छोटे-छोटे काम से आपके लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। रिश्ते मजबूत बनेंगे। धीरे-धीरे आगे बढ़ें। खुद पर भरोसा रखिए। लोगों से अच्छे से बात करें। मेहनत करिए और धैर्य बनाकर रखिए। ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहिए। धीरे-धीरे आपको खूब ग्रोथ मिलेगी।

कर्क लव राशिफल

आज पार्टनर के साथ ईमानदारी से बात करें। उनके लिए छोटे-छोटे जेस्चर दिखाइए। क्लैरिटी के साथ बात करें। रिश्ते में थोड़ा धैर्य रखेंगे तो ये और भी मजबूत बनेगा। आज पार्टनर के साथ हंसी मजाक करें और उनकी खूब तारीफ भी करें। इससे दोनों के बीच का बॉन्ड और भी गहराएगा। एक चीज का ध्यान रखें की जल्दबाजी में आप कोई भी फैसला ना लें। प्यार को धीरे-धीरे बढ़ने दें। एक-दूसरी की बाउंड्री का पूरा ध्यान रखें। जब भी बात हो तो पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। जरूरत पड़ने पर आगे आकर मदद जरूर करें। पार्टनर के साथ छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें।

कर्क करियर राशिफल

आज ऑफिस में आप लगातार मेहनत करेंगे। इसका आपको आगे चलकर खूब फायदा भी मिलने वाला है। अगर कोई बड़ा काम है तो उसे छोटे-छोटे हिस्से में बांटकर पूरा करें। आज आपका कोई कलीग जरूरत पड़ने पर आपकी मदद जरूर करेगा। उसकी मदद को स्वीकार करें और उसका शुक्रिया भी अदा करें। आज मीटिंग के दौरान अपनी बातों और आइडिया को आराम से शेयर करने की कोशिश करें। जरूरी बातों को नोट भी करते जाएं। शांत मन और धैर्य के साथ काम करेंगे तो लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे और हर प्रोजेक्ट के लिए आप पर भरोसा भी करेंगे। आपको धीरे-धीरे ग्रोथ मिलती जाएगी। काम के बीच थकान लगे तो छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। कोई समस्या हो तो आसान सा हल जरूर दें। अपने वादों को जरूर पूरा करें। नई-नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए।

कर्क आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। प्लानिंग के साथ चीजों को करें। जो भी खर्चा करें, उसे नोट जरूर करें। जल्दबाजी में कुछ भी खरीदने से बचिए। इस हफ्ते बचत का एक लक्ष्य रखें और इसकी शुरुआत आज से ही कर दें। बड़े-बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। छोटे-छोटे सुधार कर लेंगे तो चीजें सुधर जाएंगी। ईमानदारी से बजट बनाएंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। पैसों से जुड़े मामले में भरोसेमंद इंसान से सलाह लें।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज सुबह-सुबह हल्की-फुल्की एक्टिविटी करें। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहें। छोटी सी वॉक और हल्की स्ट्रेचिंग से आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। गहरी सांसें लें। इससे आपका मूड सही रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। दिन भर पानी पीते रहिए। आज ताजे फल का सेवन जरूर करें। शाम को सोने से पहले माहौल को शांत बनाए रखिए। सोने से पहले अपनी स्क्रीन टाइमिंग को भी कम करिए। तनाव बढ़ने लगे तो हल्की-हल्की सांस लेने की एक्सरसाइज करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
