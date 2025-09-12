cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 13 September 2025 daily future predictions कर्क राशिफल 13 सितंबर : कर्क राशि वालों का दिन रहेगा अच्छा, लवर के साथ बिताएंगे समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 13 September 2025 daily future predictions

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 13 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों के घर-परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। अच्छी सोच से छोटे-छोटे काम पूरे होंगे।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 12 Sep 2025 11:26 PM
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 13 सितंबर 2025: आज घर-परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। अच्छी सोच से छोटे-छोटे काम पूरे होंगे। दोस्ताना बातें मन को हल्का रखेंगी। सोच-समझकर फैसल लें। आज भावनाएं संतुलित रहेंगी। आज सही निर्णय लेना आसान होगा। परिवार के साथ खुशी के पल बिताएंगे। प्रैक्टिकल सोच कामों को आगे बढ़ाएगी। बातचीत में गर्मजोशी रखें और ज्यादा सुनें और कम बोलें। प्लानिंग के छोटे-छोटे प्रयास भरोसेमंद नतीजे देंगे।

लव राशिफल- आज प्रेम जीवन में अच्छा समय बिताएंगे। ईमानदार से अपनी बातें शेयर करें। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से आप प्रेमी का भरोसा जीत पाएंगे। अगर सिंगल हैं तो किसी अच्छे इंसान से मुलकात हो सकती है। आज शांत रहें। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें।

करियर राशिफल- आज काम निरंतर चलता रहेगा। काम पर फोकस करें और एक काम पूरा करके ही दूसरा शुरू करें। शांत रहें। प्रैक्टिकल सोच से काम करें। तारीफ मिलेगी। छोटे-छोटे कामों में मदद की पेशकश करें। टीम के साथ मिलकर कार्य करें। गॅासिप से बचें और सभी से अच्छे से बात करें। अगर कोई नया मौका मिले तो हां या ना कहने से पहले कार्य को सोच-समझकर देख लें। लगातार मेहनत करने से आपको फायदा होगा।

आर्थिक राशिफल- फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी। अचानक खरीदारी से बचें। अपने खर्चों पर नजर रखें। अभी की गई बचत आपको भविष्य में काफी लाभ देगी। बिल समय पर भर दें ताकि तनाव कम रहें। बड़े फैसले से पहले भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। धन को बढ़ाने के विकल्पों पर नजर रखें।

स्वास्थ्य राशिफल- आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शरीर आराम मांगे तो आराम करें। छोटी वॉक, हल्की एक्सरसाइज करें। खूब पानी का सेवन करें और डाइट का ध्यान करें। देर रात भोजन न करें और मोबाइल का उपयोग भी रात में कम करें। अगर तनाव बढ़े तो थोड़ी देर ध्यान करें या म्यूजिक सुनें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले खर्चों पर रखें नजर, पैसों के मामले में कोई रिस्क न लें

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)