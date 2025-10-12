कर्क राशिफल 13 अक्टूबर : कर्क राशि वालों की लव लाइफ रहेगी अच्छी, स्वास्थ्य भी रहेगा अच्छा

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 13 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। प्यार के मामले में कर्क राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

Sun, 12 Oct 2025 09:17 PM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 13 अक्टूबर 2025: आज आपका दिन शांत और संतुलित रहेगा। आप अपने परिवार और करीबियों की देखभाल करने के मूड में रहेंगे। किसी की मदद करना या प्यार से बात करना दिल को सुकून देगा। घर का माहौल थोड़ा बेहतर महसूस होगा। अगर किसी बात पर मतभेद चल रहा है तो आज बातचीत से हल निकल सकता है। काम धीरे-धीरे करें और जल्दबाजी से बचें। थोड़ा आराम करेंगे तो मन भी हल्का रहेगा और सोच भी साफ बनेगी।

लव राशिफल : प्यार के मामले में दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ शांत और सच्ची बातचीत रिश्ता मजबूत करेगी। अगर अविवाहित हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। बस, किसी बात को जल्द आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। छोटी-छोटी बातों में अपनापन दिखाएं- यही रिश्ता आगे ले जाएगी।

करियर राशिफल : काम में आज आपकी मेहनत और धैर्य काम आएगा। जो काम बाकी हैं, उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। कोई पुरानी दिक्कत आज हल हो सकती है। सहकर्मियों के साथ सहयोग बनाए रखें, इससे माहौल बेहतर रहेगा। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां न लें, जो करें उसमें पूरी ईमानदारी रखें।

आर्थिक राशिफल: पैसों को लेकर आज थोड़ा संभलकर चलें। खर्चों पर नजर रखें और गैरजरूरी चीजों से बचें। घर के खर्च पहले तय करें, फिर बाकी चीजों की योजना बनाएं। धीरे-धीरे बचत बढ़ेगी। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना भी फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल : सेहत के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। हल्का व्यायाम करें और खानपान में सादगी रखें। जरूरत से ज्यादा थकान न लें। गुनगुना पानी पिएं और समय पर सोएं। अगर कोई तकलीफ महसूस हो, तो लापरवाही न करें- डॉक्टर से सलाह लें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें आपको तंदुरुस्त रखेंगी।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com