कर्क राशिफल 12 सितंबर : कर्क राशि वाले आज खुद पर रखें भरोसा, सफलता मिलने के योग

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 12 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आज कर्क राशि वाले अपने फैसलों पर भरोसा रखें। सफलता अवश्य मिलेगी।

Fri, 12 Sep 2025 12:05 AM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 12 सितंबर 2025: आज आप शांत रहेंगे। केयरिंग फील करेंगे। छोटे ऐक्शन्स से रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन में नए मौके मिलेंगे। समय के साथ सिंपल, स्टेडी प्रोग्रेस भी होगी। आज इमोशनल क्लैरिटी और स्टेडी मोमेंटम मिलेगा। छोटे फैसलों पर भरोसा रखें। सफलता मिलेगी। सोशल वॉर्म्थ से प्रॉब्लम्स हल होंगी। घर और काम में प्रैक्टिकल स्टेप्स पर फोकस करें। जेंटल सेल्फ-केयर से बैलेंस रिस्टोर होगा और एनर्जी पॉजिटिव रहेगी।

लव राशिफल- आज कनेक्शन्स मजबूत होंगे। अगर सिंगल हैं तो किसी से मुलाकात हो सकती है। आज ईमानदार और शांत रहें। कपल्स छोटे रिचुअल्स और शेयर्ड प्लान्स में कम्फर्ट पाएंगे। फैमिली रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। आज वाद-विवाद से दूर रहें। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से रिश्ता मजबूत होगी।

करियर राशिफल- काम में केयरफुल प्लानिंग लाभकारी रहेगी। कार्यों को ऑर्गनाइज करें और अर्जेंट कामों को प्रायरिटाइज करें। विश्वास वाले साथियों के साथ काम करने से नए रास्ते खुलेंगे। आप क्या चाहते हैं इस बात को अपने साथियों से क्लियर करें। ओवरकमिटिंग से बचें। रियलिस्टिक बाउंड्रीज सेट करें ताकि बर्नआउट न हो। वर्कफ्लो या डॉक्यूमेंटेशन में छोटा इम्प्रूवमेंट सीनियर्स को नोटिस होगा। लगातार लर्निंग और रिलायबिलिटी लंबे समय में एडवांसमेंट लाएगी। ऑर्गनाइज्ड रहें, प्रॉमिसेज पूरा करें और मदद मिलती है तो स्वीकार करें।

आर्थिक राशिफल- आज फाइनेंशियल मैटर्स स्टेबल दिखेंगे। छोटी सेविंग और केयरफुल चॉइसेज से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। खर्च की अधिकता से बचें। सब्सक्रिप्शन्स चेक करें और जो जरूरत नहीं उन्हें कट करें। क्रेडिट का इस्तेमाल कम करें। सिंपल मंथली सेविंग गोल सेट करें और उसे फॅालो करें। साइड टास्क या जो आइटम्स उपयोग में नहीं हैं उन्हें बेचकर आप धन को बढ़ा सकते हैं। पैसे के फैसलों में धैर्य रखें। किसी सलाहाकार से सलाह ले सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- रोजाना की हेल्दी आदतों से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नींदू पूरी लें और सैर पर जाएं। पर्याप्त पानी पिएं और लाइट, नॉरिशिंग वेजिटेरियन मील्स लें ताकि एनर्जी बनी रहे। टेंशन कम करने के लिए सुबह सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें। जरूरत पड़ने पर आराम करें। छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स इम्यूनिटी और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाएंगी। अपने शरीर का ध्यान रखें।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com