कर्क राशिफल 12 नवंबर: आज मिंगल होंगे सिंगल लोग, सीनियर को अपना काम भेजने से पहले जरूर कर लें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 12 November 2025: कर्क राशि राशिचक्र में चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा रहने वाला है…

Tue, 11 Nov 2025 10:51 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cander Horoscope Today 12 November 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। प्यार और सुकून वाले इस माहौल में आपको शांति मिलेगी। अगर अपनी प्लानिंग में क्लैरिटी रखेंगे तो दिन आराम से निकल जाएगा। आप खुश रहेंगे। परिवार के साथ बातचीत करेंगे तो आपको काफी मदद मिलने वाली है। छोटे-छोटे फैसले भी समझदारी से लेंगे तो सही रहेगा। हल्की-फुल्की बातचीत से आपका तनाव भी कम होगा। छोटा-छोटा काम पूरा कर लेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। आज धैर्य भी बनाकर रखें। अपनी अंतरात्मा पर आज के दिन भरोसा रखिएगा। शाम तक आपका मन शांत हो जाएगा और आपको ठीक से समझ आने लगेगा कि आपको आगे क्या-क्या करना है?

लव राशिफल

आज आपके बात करने के अंदाज से कोई खास शख्स आपके करीब आएगा। लोगों से प्यार से बात करें। दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखेंगे। जो लोग सिंगल हैं वो आज किसी गेट-टुगेदर में जरूर शामिल हो। किसी सिंपल से इनविटेशन के लिए भी हामी भर दें। हो सकता है कि ये आपके नए रिश्ते की शुरुआत हो। कुल मिलाकर आज सिंगल लोग मिंगल हो सकते हैं। अपने दिल की सुनेंगे तो फैसले सही लेंगे। ईमानदार रहें और सामने वाले का पूरा सम्मान करें।

करियर राशिफल

ऑफिस में आज पूरे फोकस के साथ काम कर पाएंगे। इससे आपकी ग्रोथ होने लगेगी। दिन की शुरुआत किसी आसान काम से करेंगे तो सही रहेगा। नोट्स बना लें। अपने कलीग्स का सपोर्ट करें। लोगों से बातचीत करेंगे तो नए आइडिया मिलेंगे जोकि आपके काफी काम आएंगे। किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी या गड़बड़ी नहीं करनी है। इससे काम बनने की बजाए बिगड़ने लगते हैं। सीनियर को अपना काम भेजने से पहले एक बार नजर जरूर मार लें। मदद चाहिए तो आराम से पूछ सकते हैं। लोगों का भरोसा जीतें और चीजों को सीखते जाएं। इससे आपकी पहचान और भी मजबूत बनेगी।

आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में दिन सही रहेगा। हालांकि सोच-समझकर खर्चा करेंगे तो ही फायदा होगा। फालतू की शॉपिंग से बचें। छोटी-छोटी बचत जरूर करें। बड़ी खरीददारी ना करें। कोई बिल मिले तो जरूर चुका दें। इससे फालतू की टेंशन खत्म होगी। अतिरिक्त कमाई का ऑफर मिलता है तो पहले सारी डिटेल्स चेक कर लें और हो सके तो जरूर सवाल पूछें। अपने खर्चों को नोट करें। प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो मन भी शांत रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल

अपने शरीर की देखभाल आज आसान तरीकों से करें। सुबह वॉक पर जाएं। पानी ज्यादा पीने की कोशिश करें। थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। हेक्टिक काम के बीच में ब्रेक जरूर लें। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करेंगे तो मन शांत रहेगा। अगर तनाव महसूस हो तो परिवार के किसी सदस्य से जरूर बात करें। आप अपने दोस्त से भी बात कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। बैठने का तरीका सही करें। छोटी-छोटी आदतों को सुधारेंगे तो चीजें सही रहेंगी।

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
