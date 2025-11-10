Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 11 November 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 11 नवंबर : कर्क राशि वालों को छोटे-छोटे कामों से मिलेगी बड़ी पहचान, पढ़ें विस्तृत राशिफल

कर्क राशिफल 11 नवंबर : कर्क राशि वालों को छोटे-छोटे कामों से मिलेगी बड़ी पहचान, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 11 November 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वाले आज शांत रहेंगे। छोटे-छोटे फैसले घर-परिवार में मेलजोल बढ़ाएंगे।

Mon, 10 Nov 2025 09:05 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 11 नवंबर 2025: आज आप शांत रहेंगे। छोटे-छोटे फैसले घर-परिवार में मेलजोल बढ़ाएंगे और दिल को सुकून देंगे। धीरे-धीरे सब काम सही दिशा में बढ़ेंगे और अपनेपन का एहसास दिल को खुश रखेगा। आज आपका मन भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा। सोच साफ रहेगी। रिश्तों को मजबूत करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाइए। काम आसान बनेंगे अगर जरूरत पर किसी से मदद मांग लें। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें।

लव राशिफल: आज आप दिल की बात प्यार से कह पाएंगे। धीरे-धीरे बात करें, जल्दबाजी न करें। किसी छोटे से इशारे या मीठे शब्द से रिश्ता फिर से गर्मजोशी से भर जाएगा। गंभीर बात करने का सही वक्त चुनें। शांत माहौल में बातचीत करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी को अपने सच्चे स्वभाव और ईमानदारी से प्रभावित कर सकते हैं। हो सकता है ये मुलाकात किसी रोजमर्रा की जगह या सामुदायिक काम में हो। पुराने गिले-शिकवे छोड़ दें, छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान दें। यही रिश्तों को मजबूत बनाएगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत को धीरे-धीरे पहचान मिल रही है। आज एक-एक काम पर ध्यान दीजिए, जल्दीबाजी न करें। किसी साथी का अच्छा सुझाव काम आ सकता है-उसे सुनें। आज बड़े वादे करने से बचें, बल्कि काम में स्थिरता और भरोसा दिखाएं। छोटी-छोटी प्रगति से बॉस का भरोसा बढ़ेगा। हर काम का नोट बनाएं, छोटे लक्ष्य तय करें और हर पूरा काम अपने लिए छोटी खुशी बनाएं। टीम से अपने छोटे-छोटे कामयाबी के पल शेयर करें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में दिन स्थिर है अगर आप सोच-समझकर खर्च करें। रोज के खर्चों का हिसाब रखें और अचानक कोई बड़ा खर्च करने से बचें। छोटी बचत की आदत जल्दी असर दिखाएगी। किसी साझा खर्च (जैसे घर या परिवार का) से पहले मिलकर बात कर लें। थोड़ा-थोड़ा कमाने के नए मौके जैसे फ्रीलांस काम या किसी स्किल को सिखाना फायदेमंद रहेगा। रिस्क वाले निवेशों से आज दूरी रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: ऊर्जा संतुलित रहेगी अगर आप नियमित दिनचर्या अपनाएं। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें। टहलना, स्ट्रेचिंग या आसान योग सबसे अच्छा रहेगा। नींद पूरी लें, पानी ज्यादा पिएं और हल्का, पौष्टिक खाना खाएं। फल-सब्जियां डाइट में शामिल करें। मोबाइल या लैपटॉप से थोड़ी देर का ब्रेक लें ताकि आंखों और दिमाग को आराम मिले। अगर कोई तकलीफ चल रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। परिवार के साथ समय बिताना भी मन को शांति देगा।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
