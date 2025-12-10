Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 11 december 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 11 दिसंबर: सिंगल लोग इस चीज में ना करें जल्दबाजी, आज फालतू की खरीददारी से बचें

कर्क राशिफल 11 दिसंबर: सिंगल लोग इस चीज में ना करें जल्दबाजी, आज फालतू की खरीददारी से बचें

संक्षेप:

Aaj Ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 11 December 2025: राशिचक्र में चौथा नंबर कर्क राशि का आता है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज यानी 11 दिसंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?

Dec 10, 2025 10:17 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope Today 11 December 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज आप सही से फैसले ले पाएंगे। बस आज आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। आज छोटी-छोटी ढेर सारी खुशियां मिलने वाली हैं। आज आप शांत मन से काफी कुछ कर लेंगे। दूसरों की बातों को आज ध्यान से सुनने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं। पैसों से जुड़े फैसले हड़बड़ी में ना लें। सेहत का आज ध्यान रखें।

कर्क लव राशिफल

आज आपका दिल नए जुड़ाव के लिए ओपन अप होगा। आज पार्टनर से प्यार और धैर्य के साथ बात करें। छोटे-छोटे जेस्चर पर जरूर ध्यान दें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। प्यार भरा कोई नोट भी लिख सकते हैं। ऐसी चीजों से आपके और आपके पार्टनर के बीच भरोसा बढ़ेगा जो आपके रिश्ते को मजबूत भी बनाएगा। पार्टनर के साथ किसी एक्टिविटी की प्लानिंग करें। पुरानी यादों को आज ताजा करने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल है तो आज किसी खास शख्स से की गई बातचीत धीरे-धीरे पसंद में बदल सकती है। हालांकि रिश्ते में आगे बढ़ने की जल्दबाजी ना करें। नए जुड़ाव को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें।

कर्क करियर राशिफल

आज प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करने की जरूरत है। क्लैरिटी के साथ अपना प्लान बनाएं और मेहनत से पीछे ना हटें। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि एक समय में एक ही काम करना है। आप जिस तरह से डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, उससे ऑफिस के लोग आप से इम्प्रेस होंगे। धैर्य से काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज के दिन कोशिश करें कि एक साथ नए प्रोजेक्ट ना लें। पहले वहीं काम पूरा करें जो सबसे ज्यादा जरूरी लगे। आज आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। शांत रहने की कोशिश करें। अपने काम से जुड़ा कोई फीडबैक मिले तो जरूर ध्यान दें और इससे सीखकर ही आगे बढ़ें।

कर्क आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में सावधान रहें। शांति के साथ और प्लान करके इससे जुड़ी प्लानिंग करेंगे तो सही रहेगा। रोजमर्रा के खर्चों में छोटी-छोटी बचत करने की कोशिश करें। फालतू की खरीददारी से बचने की कोशिश करें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भरोसेमंद दोस्त की सलाह जरूर लें। साथ ही ऐसा करने से पहले सारी चीजों को जांच-परख लें। अपने इमरजेंसी फंड में कुछ ना कुछ पैसा जरूर डालते रहिए। अगर आप अपने फाइनेंसियल गोल्स को परिवार के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। रिस्की प्लान से बचने की कोशिश करें।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज सेल्फ केयर से कई फायदे मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। अच्छी नींद जरूर लें। आज सुबह की शुरुआत छोटी सी वॉक के साथ करें। ताजी हवा में आराम से टहलें। हल्की स्ट्रेचिंग से आपका तनाव कम होगा। आज हल्का, बैलेंस्ड और वेज खाना ही खाएं। खाने में हरी सब्जी, दालें, फल और अनाज जरूर शामिल करें। पानी भी खूब पिएं। अगर घबराहट या फिर तनाव हो तो थोड़ी देर के लिए गहरी सांस जरूर लें। देर रात भारी खाना या फिर स्नैक्स लेने से बचें। बैठते वक्त अपने पॉश्चर का ध्यान रखें। साथ ही काम के बीच ब्रेक जरूर लें। इसे आपका मन शांत रहेगा और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे।

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
