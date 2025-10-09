कर्क राशिफल 10 अक्टूबर : कर्क राशि वाले आज धन को लेकर रहें सावधान, निवेश करने से बचें

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 10 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों को आज आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

Thu, 9 Oct 2025 09:29 PM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 10 अक्टूबर 2025: अपने रिश्ते में मौजूद समस्याओं को सुलझाना आज बहुत जरूरी है। काम की जिम्मेदारियों को पूरा करना भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों की वजह से बड़े निवेश रुक सकते हैं। जीवनशैली पर ध्यान देना आज बेहद जरूरी है। अपने साथी को प्यार दिखाएं और अपने रिश्ते को खुशहाल बनाएं। नए पेशेवर काम लेने से अपनी मेहनत और निष्ठा साबित करने का मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से दिन उतना अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याएं भी आ सकती हैं।

लव राशिफल: आज अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। जो लोग रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, वे आज शादी के बारे में विचार कर सकते हैं। अतीत को बार-बार मत खंगालें और भविष्य पर चर्चा करते हुए ज्यादा समय बिताएं। दिन के दूसरे हिस्से में अपने साथी को कोई सरप्राइज गिफ्ट देना अच्छा रहेगा। कुछ लोग अपने पुराने प्रेमी/प्रेमिका से मिल सकते हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाएं पुराने प्यार को फिर से न शुरू करें, वरना परिवारिक जीवन में परेशानी हो सकती है। शादीशुदा महिलाएं आज संतान की योजना भी बना सकती हैं।

करियर राशिफल: काम में छोटे-छोटे रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक काम करना जरूरी है। स्वास्थ्य, बैंकिंग, मीडिया, कानूनी और एनिमेशन में काम करने वालों के लिए उन्नति के अवसर दिखेंगे। राजनेताओं को समूह में साजिशों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। मार्केटिंग या सेल्स के काम में आपकी बातचीत और समझौते की क्षमता की जरूरत होगी। कुछ व्यवसायियों के लिए नए साझेदारों के साथ नई योजनाओं पर चर्चा करते हुए लाभ कमाने का अवसर मिलेगा।

आर्थिक राशिफल: आज छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। गोल्ड पर बड़ा खर्च न करें और शेयर, व्यापार में निवेश से बचें। वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह लें और योजना के अनुसार ही खर्च करें। सीनियर पुरुष आज संपत्ति बच्चों में बांट सकते हैं। कोई कानूनी मुद्दा भी सुलझ सकता है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी। व्यवसायियों को लेन-देन में सतर्क रहना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: अपनी जीवनशैली पर ध्यान दें। ऑफिस और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखें। गर्भवती महिलाएं आज एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे ट्रेकिंग और रॉक क्लाइम्बिंग से बचें। खेल-कूद की ओर लौटने और अस्वस्थ आदतों को छोड़ने का अच्छा समय है। उच्च रक्तचाप, चिंता, एलर्जी और संक्रमण दिन को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहना लाभकारी रहेगा।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com