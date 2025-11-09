Hindustan Hindi News
cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 10 November 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 10 नवंबर : कर्क राशि वालों के लिए दिन रहेगा शुभ, धन लाभ के संकेत

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 10 November 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Sun, 9 Nov 2025 09:22 PM डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 10 नवंबर 2025: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। प्यार भरा माहौल बनाए रखें और रिश्ते में जुड़ाव बनाए रखें। ऑफिस में नए काम या जिम्मेदारी लेकर अपनी क्षमता साबित करें। धन के मामलों में सावधानी रखें और सोच-समझकर खर्च करें। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। आज आपका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों ही उत्पादक रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी जिससे आप कुछ बड़े फैसले ले पाएंगे। हालांकि सेहत में कुछ परेशानी हो सकती है इसलिए ध्यान रखें।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर पर खुलकर स्नेह जताएं और हर स्थिति में एक-दूसरे का साथ दें। प्यार में समझ और भरोसा बनाए रखना आज जरूरी रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। पुराने झगड़ों या बातों को सुलझाने का आज सही समय नहीं है- पुरानी बातें छेड़ने से बचें। कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है और माता-पिता का भी सहयोग मिल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को आज बातचीत या कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है इसलिए धैर्य रखें और बातों को शांति से संभालें। रात को आप किसी खास के साथ डिनर प्लान कर सकते हैं।

करियर राशिफल: आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। कई प्रोजेक्ट्स के बीच आपकी मेहनत और समर्पण की परीक्षा होगी। जो लोग ग्राफिक डिजाइन, आर्किटेक्चर, ऐनिमेशन, आईटी या ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हैं उन्हें आज क्लाइंट मीटिंग या विजिट करनी पड़ सकती है।बैंकिंग, फाइनेंस या अकाउंटिंग से जुड़े लोगों को दिन के दूसरे भाग में कैलकुलेशन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जिनका इंटरव्यू है, वे आत्मविश्वास के साथ जाएं परिणाम अनुकूल रहेंगे। छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है। परीक्षा में सफलता के योग हैं। बिजनेस करने वालों को ट्रेड एक्सपेंशन के लिए फंड मिलने की संभावना है।

आर्थिक राशिफल: आज अनजान लोगों के साथ आर्थिक लेनदेन करने से बचें। किसी को बड़ी रकम उधार देने में सावधानी बरतें। आपको अपने पूर्वजों की संपत्ति या किसी हिस्सेदारी से धन लाभ मिल सकता है। कुछ महिलाएं प्रॉपर्टी में निवेश करेंगी जो भविष्य में अच्छे मुनाफे देगा।ऑफिस या परिवार में किसी कार्यक्रम या जश्न में योगदान देना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: बुजुर्गों को आज सांस या फेफड़ों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। खेलकूद या दौड़ने वाले लोगों को हल्की चोट लग सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं होगी। भारी सामान उठाते वक्त सावधान रहें। सुबह जल्दी उठने और रात को समय पर सोने की आदत आपको कई बीमारियों से दूर रखेगी। आज सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं। इससे मन शांत रहेगा। रात में बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
