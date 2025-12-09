Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 10 december 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 10 दिसंबर: आज अजनबी संग ना करें पैसों का लेनदेन, इस दिक्कत को ना करें नजरअंदाज

Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 10 December 2025: राशिचक्र में चौथी राशि कर्क है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें 10 दिसंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा?

Dec 09, 2025 10:53 pm IST
Cancer Horoscope Today 10 December 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज प्यार में खुश होने और अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। काम में नई जिम्मेदारियां लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नए काम में आपके कमिटमेंट की जरूरत होगी। पैसों की कुछ दिक्कतें रहेंगी, इसलिए बड़े निवेश से बचें। बचत करके चलें क्योंकि आगे काम आएगा। आज अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें।

कर्क लव राशिफल

आद पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएं। बिजी शेड्यूल के बीच उनके लिए समय निकालें और ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ बिताने की पूरी कोशिश करें। इससे आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। जिन लोगों की लड़ाई चल रही है, वो लोग आज गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। आज का दिन मामले को शांत करने के लिए अच्छा है। कुछ लोगों के रिश्ते में आज पॉजिटिव मोड़ आ सकता है। आज कुछ महिला जातकों को प्रपोजल मिल सकता है। आज कोई दोस्त या फिर ऑफिस कलीग दिन के बाद प्रपोज कर सकता है। आज आप पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। बाद में पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट जरूर दें।

कर्क करियर राशिफल

आज ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। इसके लिए नाम मत कहें क्योंकि आपके करियर ग्रोथ के लिए ये सही होगा। आईटी, हेल्थकेयर, शेफ, फाइनेंस, और आर्मी से जुड़े लोग आज के दिन थोड़े बिजी रहने वाले हैं। वहीं वकीलों को भी आज बड़े मामलों पर काम करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपने पार्टनर से अच्छा तालमेल बनाकर रखें। आज किसी भी फैसले पर बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाएं। स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामले में थोड़ी और मेहनत करें। वहीं जो लोग जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं, उन्हें आज सफलता मिलेगी।

कर्क आर्थिक राशिफल

आज कर्क राशि वालों को पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर रहना होगा। आज कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। आज आप बैंक लोन का कुछ बकाया चुका सकते हैं। आज किसी अजनबी के साथ पैसे का लेनदेन ना करें। अगर करना पड़े तो पूरी सावधानी बरतें। आज के दिन चैरिटी में पैसा ना दें। आज आप कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपने पेंडिंग काम पूरे करेंगे। कुछ लोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड भी जुटाएंगे।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज कर्क राशि वालों की सेहत गड़बड़ रहेगी। खानपान और लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंष कुछ पुरुष जातकों को आज डायबिटीज की दिक्कत हो सकती है। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों की दिक्कत आज बढ़ सकती है। अगर सांस से संबंधित कोई दिक्कत बार-बार हो रही है तो आज नजरअंदाज तो ना ही करें। बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि खेलते वक्त चोट लग सकती है। कुछ लोगों को वायरल फीवर हो सकता है। बाहरी खाने से बचें। पानी खूब पिएं और सुबह की शुरुआत वॉक या फिर योग के साथ जरूर करें।

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
