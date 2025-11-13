Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 14 नवंबर: आज बॉस की नजर में बनेगी आपकी ऐसी इमेज, सिंगल लोग कर लें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 14 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में चौथी राशि कर्क की होती है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कर्क मानी जाती है। आज कर्क राशि वालों की सोच में काफी क्लैरिटी दिखाई देगी।

Thu, 13 Nov 2025 10:53 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope Today 14 November 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज आप शांत रहेंगे। आपकी सोच में क्लैरिटी होगी। जो भी मुश्किल होगी, उसका हल आप शांति और धैर्य से निकाल लेंगे। खुद पर भरोसा रखें। अगर अपने दोस्त और परिवार की किसी चीज में मदद करें तो इस दौरान प्यार से ही बात करें। आज आप जो भी करेंगे सोच-समझकर ही करेंगे। आप आसानी से समझ पाएंगे कि दूसरों को किस चीज की जरूरत है। आपकी प्यारी-प्यारी बातों से रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। आज दिन भर एक्टिव रहिए और बीच-बीच में आराम भी करते रहिए। नीचे विस्तार से जानिए कि आज पूरा दिन कैसा जाने वाला है?

कर्क लव राशिफल

आज आप दिल से सब कुछ करने वाले हैं। आज आप अपनों के लिए छोटे-छोटे जेस्चर जरूर दिखाएंगे। ये दूसरों के लिए बहुत मायने भी रखेंगे। बदले में आपको भी ऐसा ही प्यार और सम्मान मिलने वाला है। आज पार्टनर के साथ कोई सिंपल सा प्लान बना डालिए। इससे दोनों को साथ में ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। वहीं बोलने से ज्यादा आज ज्यादा सुनिए। पार्टनर की हर बात पर गौर करें। इससे आप दोनों के बीच भरोसा बढ़ेगा। जो लोग सिंगल हैं वो आज शांत और सच्चाई के साथ बात करेंगे तो कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है। किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बन सकता है, जो आपके जैसा ही हो।

कर्क करियर राशिफल

ऑफिस में आज आपकी सोच में क्लैरिटी दिखेगी। साथ ही आप धैर्य से काम करने वाले हैं और आज यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी होगी। इस बात का ध्यान रखें कि एक समय में एक ही काम करना है। सुबह एक ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसे आप दोपहर तक खत्म कर लें। आपकी मेहनत को ऑफिस में लोग नोटिस करेंगे। आप प्यार से अपनी बात सामने रखेंगे तो हो सकता है कि लोग मदद करने के लिए आगे भी आएं। मदद लेने में जरा भी ना हिचकिचाएं। अगर किसी प्लानिंग में बदलाव आता है तो धैर्य बनाकर रखिए। जो भी जरूरी बातें हैं, उसे कहीं नोट कर लें। अपनी प्रियॉरिटी को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लें। सोच-समझकर फैसला करेंगे तो आगे का काम काफी आसान हो जाएगा। बॉस के आगे आपकी एक भरोसेमंद इंसान की इमेज बनेगी।

कर्क आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज आप सोच-समझकर ही फैसले लें। जितना हो सकते उतनी बचत करें। ये आदत आगे चलकर बहुत राहत देने वाली है। आज के दिन किसी भी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए। अचानक से शॉपिंक की प्लानिंग ना करें। अपने बिल को ध्यान से देखें। किसी भुगतान और लेनदेन के दौरान चीजों को पहले से ही क्लियर कर लें। इससे कोई गलत फैसला लेने से बच जाएंगे और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें। आने वाले हफ्तों में काफी अच्छा महसूस करेंगे। जो भी प्लान बनाएं, उसे अमल में जरूर लाएं।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत सही रहेगी। चीजें बैलेंस्ड रहेगी अगर आप रोज के रूटीन को फॉलो करेंगे। ताजी-ताजी हवा में सुबह टहल लें। अगर शरीर में जकड़न सी महसूस हो तो स्ट्रेचिंग से आपको खूब फायदा मिलेगा। दिन भर पानी पीते रहिए। अगर थकान हो तो आराम करने में गिल्ट ना महसूस करें। छोटे-छोटे ब्रेक से मन फ्रेश रहेगा। आज ऑफिस में काम करते वक्त अपने बैठने के तरीके पर ध्यान दें। आज के दिन कोई भी भारी सामान ना उठाएं। अगर आपको दिन भर तनाव महसूस हो तो बीच-बीच में गहरी सांस जरूर लें। आज छोटी-छोटी सफलता पर खुद की सराहना करना ना भूलें। इससे आप दिन भर अच्छा महसूस करेंगे।

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)Cancer Horoscope Today 14 November 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल:

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
