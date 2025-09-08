Cancer Horoscope Today 9 September 2025 Aaj ka Kark Rashifal future predictions कर्क राशिफल 9 सितंबर: आज कैसा रहेगा लव, धन, करियर व हेल्थ, पढ़ें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Cancer Horoscope Today 9 September 2025 Aaj ka Kark Rashifal future predictions

कर्क राशिफल 9 सितंबर: आज कैसा रहेगा लव, धन, करियर व हेल्थ, पढ़ें राशिफल

Cancer Horoscope Today 9 September 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 10:51 PM
कर्क राशिफल 9 सितंबर: आज कैसा रहेगा लव, धन, करियर व हेल्थ, पढ़ें राशिफल

Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 9 सितंबर 2025: अपनी लव लाइफ का आनंद लें। प्रोफेशनल उम्मीदों को भी पूरा करें। आज धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

कर्क लव लाइफ: लव लाइफ में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। दोपहर का टाइम उन लोगों के लिए खास है, जो नए रिलेशन में हैं। आपका पार्टनर किसी दोस्त या रिश्तेदार से प्रभावित हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में समस्याएं हो सकती हैं। आपके माता-पिता आपका साथ दे सकते हैं। आप अपने पार्टनर को उनसे मिलवा सकते हैं। साथ में छुट्टी की योजना बनाएं, जहां आप अपनी भावनाओं को खुलकर शेयर कर सकें।

करियर राशिफल: काम की जगह पर उम्मीद के मुताबिक नतीजे पाने के लिए मेहनत करें। जो लोग मैनेजमेंट या बैंकिंग का काम करते हैं, उन्हें टारगेट पर ध्यान देना होगा। आईटी प्रोफेशनल को आज ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ सकता है। आप नौकरी के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। दोपहर का वक्त नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाले लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में और मेहनत करनी होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का ध्यान से इस्तेमाल करें। सुबह में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक सामान और घर की जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। कोई सीनियर व्यक्ति बिजनेस को नई पीढ़ी को सौंप सकता है। व्यापारियों को फंड मिलने से विस्तार की योजनाएं आसान होंगी। आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं।

हेल्थ राशिफल: स्किन से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। दिन भर पानी पीते रहें। गले में खराश होने पर गरारे भी कर सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए योग या व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खिलाड़ियों को मैदान में छोटी-मोटी चोट लग सकती है और बुजुर्ग नींद की समस्याओं को दूर करने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Cancer Horoscope Cancer kark Rashifal
