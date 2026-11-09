कर्क राशिफल (9 नवंबर): घर-परिवार में बढ़ेगा सुख, संपत्ति में निवेश के लिए दिन अच्छा, खरीदारी पर बढ़ सकता है खर्च
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन घर-परिवार के लिहाज से सुखद रह सकता है। मां का सहयोग मिलेगा और घरेलू जरूरतों से जुड़ी खरीदारी के योग हैं। संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल रह सकता है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
Cancer Horoscope Today 9 November 2026, Aaj Ka Kark Rashifal: आज मन घर की ओर खिंचेगा और माता का साथ आपको भरोसा देगा। उनकी सहमति या स्नेह से अपनी बात रखना आसान लगेगा। घरेलू जरूरतों पर बातचीत होगी और रहने की जगह को अधिक आरामदेह बनाने की इच्छा बढ़ेगी। संपत्ति में निवेश के लिए आज बेहतरीन दिन है। घर के उपयोग का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी संकेत शुभ हैं। खरीदारी का मन किसी वास्तविक घरेलू जरूरत से जुड़ेगा। सजावट या घर में सुधार का काम होने की संभावना है। दांपत्य में तालमेल रहेगा और परिवार के साथ शाम बिताना अच्छा लगेगा। फिल्म देखने या सैर पर जाने के योग हैं। किसी सामाजिक मिलन में शामिल होने की संभावना भी रहेगी। दिन का आनंद घर और अपनों के आसपास होगा। इसी उत्साह के साथ खर्च बढ़ने की संभावना है। सुख सुविधा की हर इच्छा को एक साथ पूरा करने का दबाव महसूस हो सकता है।
कर्क राशि का करियर राशिफल
काम के बीच घरेलू संदेश ध्यान खींचेंगे। घर की किसी जरूरत पर विचार करते हुए भी अपनी जिम्मेदारी की ओर लौटना होगा। तुला राशि के चौथे भाव में वक्री बुध बातचीत और संदेशों को प्रमुख बनाएगा। पढ़ाई में घर के वातावरण और संवाद की भूमिका रहेगी। किसी विषय को बोलकर समझने या पूछने में मन लगेगा। कारोबार में घरेलू उपयोग की वस्तु या संपत्ति से जुड़ी चर्चा के लिए दिन अनुकूल है। बात को समझने का अवसर मिलेगा, हालांकि किसी सौदे के अंतिम लाभ का भरोसा नहीं मानना चाहिए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए घर में शांत जगह चुनें। दिन में एक ही विषय पर दोबारा बातचीत होने की संभावना रहेगी और उससे अपनी समझ स्पष्ट होगी।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
संपत्ति निवेश आज का मजबूत पक्ष है। घर या रहने की जगह से जुड़े आर्थिक विचार को आगे बढ़ाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद भी अनुकूल रहेगी। सिंह राशि के दूसरे भाव में मार्गी गुरु परिवार और धन की बातचीत को सहज बनाएगा। अपनी जरूरत बताने के लिए मीठे शब्द काम आएंगे। परिवार के साथ पैसे के उपयोग पर उपयोगी चर्चा होगी। साथ ही खरीदारी या घर सुधार पर खर्च बढ़ने के योग हैं। यही आज की साफ चेतावनी है कि उत्साह में खर्च अपनी सीमा से आगे न जाए। एक बड़ी घरेलू जरूरत को प्राथमिकता दें। आर्थिक बातचीत में अपनापन बना रहेगा और अपनी पसंद स्पष्ट रखने का अवसर मिलेगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। घर की जरूरत पर बात करते हुए भी आपसी सहयोग का भाव बना रहेगा। साथ बैठकर कुछ तय करना अच्छा लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे माता का सान्निध्य और परिवार की शाम मन को सुकून देगी। घर लौटने की इच्छा सामान्य से अधिक रहेगी। किसी सामाजिक मिलन में अपने लोगों के बीच समय बिताने के योग हैं। फिल्म या छोटी सैर का कार्यक्रम भी बन सकता है। परिवार के साथ होने का आनंद साधारण बातचीत में मिलेगा। आज शाम का कुछ समय अपनों के लिए खाली रखें। घर के वातावरण में अपनापन रहेगा और रिश्तों का सहज सुख अधिक महसूस होगा।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज मन को आराम घर के परिचित वातावरण में मिलेगा। बाहर की व्यस्तता के बीच भी घर की शांति याद आएगी। परिवार के साथ बैठना मानसिक हल्कापन देगा। स्वास्थ्य में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए अपनी सामान्य देखभाल बनाए रखना उचित रहेगा। घरेलू खरीदारी और बाहर जाने का कार्यक्रम एक साथ बनने पर दिन लंबा हो सकता है। शाम तक आराम की जरूरत बढ़ने की संभावना है। अपने कार्यक्रम में विश्राम के लिए जगह रखें। घर का सुख सुविधा वाला वातावरण अच्छा लगेगा और मन वहीं टिकेगा। अपने लोगों के साथ बिताया समय दिन की भागदौड़ से अलग राहत का अनुभव देगा।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- घरेलू खरीदारी की सबसे जरूरी वस्तु परिवार के साथ तय करें।
क्या न करें- शाम के छोटे कार्यक्रम को कई जगह जाने की भागदौड़ में न बदलें।
कल का राशिफल- कल खुशी रहेगी और संतान से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। प्रेम में बात आगे बढ़ेगी। विद्यार्थी ध्यान लगाएंगे, नौकरी में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और नया कारोबार शुरू करने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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