कर्क राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 मार्च का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 9 March 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 मार्च का दिन…
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 9 मार्च 2026- आज का दिन रिश्तों, कामकाज और पैसों के मामलों में ठीक रह सकता है। निजी जीवन की छोटी परेशानियों को सुलझाने का मौका मिलेगा। ऑफिस में ईमानदारी से काम करने पर अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी संतुलित रह सकती है और कुछ लोग निवेश से जुड़े फैसले ले सकते हैं। सेहत को लेकर भी दिन सामान्य रहने की संभावना है।
कर्क लव राशिफल: रिश्ते में छोटी बातों को समझदारी से संभालें
आज प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी रहेगा। कुछ छोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन वे ज्यादा गंभीर नहीं होंगी। रिश्ते में अचानक गुस्सा या भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर रहेगा। खासतौर पर शादीशुदा लोगों को बहस के दौरान परिवार के अन्य लोगों को बीच में नहीं लाना चाहिए। कुछ पुरुषों का ऑफिस में किसी के साथ आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन विवाहित लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा हो सकता है और सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना है।
कर्क करियर राशिफल: काम में रचनात्मकता दिखाने का मौका मिलेगा
ऑफिस में आज राजनीति या विवाद से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। दिन के पहले हिस्से में बड़े फैसले लेने से बचें, लेकिन दिन का दूसरा भाग बेहतर रह सकता है और कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कुछ लोगों को नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। टीम मीटिंग या क्लाइंट से बातचीत के दौरान समझदारी और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। नए और रचनात्मक विचार आपके काम को बेहतर बना सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं। विदेश में पढ़ाई का इंतजार कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।
कर्क आर्थिक राशिफल: निवेश के लिए समय रह सकता है अनुकूल
आज आर्थिक मामलों में स्थिति अच्छी रह सकती है। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बन सकता है। हालांकि किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि पैसा वापस मिलने में परेशानी हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ उद्यमियों को विदेश से आर्थिक सहयोग मिलने के संकेत हैं, जिससे बड़े फैसले लेना आसान हो सकता है। पुराने बकाया चुकाने और पैसों से जुड़े विवाद सुलझाने में भी सफलता मिल सकती है। कुछ लोग नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल: तनाव से बचें, सेहत पर ध्यान दें
आज सेहत सामान्य रह सकती है, लेकिन ज्यादा तनाव लेने से बचना जरूरी है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। ज्यादा चिंता करने से सिरदर्द या साइनस की परेशानी बढ़ सकती है। जिन लोगों को नींद या सांस से जुड़ी समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों को त्वचा या हड्डियों से जुड़ी परेशानी भी महसूस हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को यात्रा या किसी भी साहसिक गतिविधि के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि