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कर्क राशिफल 9 जुलाई: कर्क राशि आज निवेश को लेकर ना करें ये गलती, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
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Cancer Horoscope Today 9 July 2026 Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal: कर्क राशि वालों को आज पैसों के मामले में थोड़ा सतर्क रहना है। वहीं निवेश करते समय भी सावधानी बरतने की जरूरत है।

कर्क राशिफल 9 जुलाई: कर्क राशि आज निवेश को लेकर ना करें ये गलती, पढ़ें आज का राशिफल

Cancer Horoscope Today 9 July 2026 Aaj Ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 9 जुलाई: करियर और सामाजिक छवि आज केंद्र में रहेंगी। काम से जुड़ी किसी जिम्मेदारी या उपलब्धि पर लोगों की नजर पड़ सकती है। शुक्र का असर आपकी प्रस्तुति और व्यक्तित्व को निखार रहा है जिससे आप आकर्षक और प्रभावशाली नजर आएंगे। आय और सामाजिक दायरे से जुड़े मामलों में मंगल का सहयोग अनुकूल है और कुछ अच्छे परिणाम की संभावना है। परिवार और धन के क्षेत्र में गुरु का प्रभाव स्थिरता और भरोसा देता है। दूसरी तरफ छिपे हुए खर्च, नींद की कमी या मानसिक थकान पर ध्यान देना जरूरी है। बुध वक्री होने से कुछ भीतरी उलझन या पुरानी बातें मन में आ सकती हैं। धर्म या यात्रा से जुड़े मामलों में शनि वक्री होने से थोड़ा विलंब हो सकता है। संचार में थोड़ी सावधानी रखें। कुल मिलाकर दिन करियर के लिहाज से अच्छा और पारिवारिक स्तर पर स्थिर रहेगा।

लव राशिफल

आपका आकर्षण और स्वभाव आज रिश्तों में काफी अच्छा असर डालेगा। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ घरेलू और पारिवारिक बातचीत सहज और सुखद रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और पैसों या खुशी से जुड़ी बात पर सहमति बन सकती है। रोमांटिक रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। किसी पुरानी शिकायत को आज न उठाएं। सिंगल लोगों के लिए आपकी प्रस्तुति और आकर्षण काफी अनुकूल है। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों पर थोड़ा ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।

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करियर राशिफल

करियर में आज का दिन उपयोगी है। आपकी मेहनत और काम करने का ढंग लोगों को प्रभावित कर सकता है। किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या जिम्मेदारी में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्पादक है खासकर अगर वे नियमित रूप से अभ्यास करें। बुध वक्री होने से किसी पुरानी जानकारी या काम की समीक्षा करना उचित रहेगा। विदेश से जुड़े काम में थोड़ा इंतजार लग सकता है। जो काम हाथ में है उसे लगन से आगे बढ़ाएं।

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फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है। आय के कुछ सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। खर्च पर थोड़ा नियंत्रण जरूरी है क्योंकि छिपे खर्च बढ़ सकते हैं। बचत की तरफ ध्यान दें। किसी बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें। परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है जो ठीक है।

हेल्थ राशिफल

थकान या नींद की कमी का असर दिख सकता है। शरीर को पर्याप्त आराम दें। पाचन पर ध्यान रखें। हल्का और पोषक भोजन लें। मानसिक शांति के लिए कुछ देर शांत वातावरण में बैठें।

आज की सलाह: करियर में पूरी लगन लगाएं, परिवार का साथ बनाए रखें और छिपे खर्चों पर नजर रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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