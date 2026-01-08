Hindustan Hindi News
cancer horoscope today 9 january 2026 kark rashi ka aaj ka rashifal future predictions
कर्क राशिफल 9 जनवरी: आज बढ़ेगा इन 6 फील्ड से जुड़े लोगों का काम, महिलाएं आज ना करें ये काम

कर्क राशिफल 9 जनवरी: आज बढ़ेगा इन 6 फील्ड से जुड़े लोगों का काम, महिलाएं आज ना करें ये काम

संक्षेप:

Aaj Ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 9 January 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में चौथे नंबर पर कर्क है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कर्क होती है। जानें 9 जनवरी का दिन इस राशि के लिए कैसा होगा?

Jan 08, 2026 08:01 pm IST
Cancer Horoscope Today 9 January 2026, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले लोग आज अपनी लव लाइफ को पूरी तरह से एन्जॉय करें। आप पार्टनर के साथ आज ज्यादा समय बिताएं। ऑफिस में किसी भी तरह की बहसबाजी से दूर रहने की कोशिश करें। कोई भी नई जिम्मेदारी लेने से ना हिचकिचाएं क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए सही होगा। पैसों के मामले में आज ध्यान दें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी, बस रूटीन को फॉलो करें। बाकी आज यानी 9 जनवरी की पूरी राशिपल को नीचे विस्तार से पढ़ें...

कर्क लव राशिफल

आज कर्क राशि वालों की लव लाइफ सुकून भरी रहने वाली है। आप पार्टनर के साथ आज अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि इस दौरान कोशिश करें कि कोई पुरानी बात ना छेड़ी जाए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक-दूसरे का साथ दें। प्यार के मामले में आज कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों को दिल की बात कहनी है, वो आज अपने क्रश से बोल सकते हैं। मन की बात दिल खोलकर करें। अगर कोई बहस होती है तो पार्टनर के पैरेंट्स के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। अगर कोई लड़ाई हो तो उसे समझदारी से संभालने की कोशिश करें।

कर्क करियर राशिफल

आज ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा। मैनेजमेंट भी आपके काम से खुश रहेगा। ऑफिस मीटिंग के दौरान क्लैरिटी के साथ अपनी बात सामने रखें। अगर मीटिंग क्लाइंट से जुड़ी हुई है तो थोड़ा सतर्क रहें। अपने कम्यूनिकेशन स्किल को निखारने की पूरी कोशिश करें। अपने साथ प्लान बी भी रखें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्लाइंट को एक-एक चीज सही से समझाने की कोशिश करें। आज के दिन ऑटोमोबाइल, आईटी, मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े लोगों को डेडलाइन मिल सकता है और काम भी बढ़ेगा। ऐसे में शुरुआत से ही काम पर फोकस रखें। आज के दिन स्टूडेंट्स को अच्छी न्यूज मिल सकती है।

कर्क आर्थिक राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। दिन के दूसरे हिस्से में आप पैसों से जुड़ा मामला सुलझा सकते हैं। अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। साथ ही बचत करना शुरू कर दें। अचानक से होने वाली खरीददारी से बचने की कोशिश करें। आज आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले सारी जानकारी ले लें। अगर परिवार में पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत चल रही है तो उसे खुद सुलझाएं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फंड मिलने की संभावना है।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज कर्क राशि वाले दिन की शुरुआत हल्की-फुल्की एक्सरसाइज के साथ करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा। ज्यादा फैटी चीजें ना खाएं। चीनी कम खाएं। अगर बहुत दिन से जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं क्योंकि दिन अच्छा है। महिलाएं थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि आपको कोई भी भारी सामान आज नहीं उठाना है। कुछ लोगों को आज जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। कुछ महिला जातकों को आज स्किन इंफेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों को माइल्ड फीवर भी रह सकता है। वहीं कुछ लोग मुंह से जुड़ी समस्या से परेशानी हो सकती है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
