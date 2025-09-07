कर्क राशिफल 8 सितंबर: आज काम के मामले में चालाकी जरूरी, पढ़ें राशिफल

Cancer Horoscope Today 8 September 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 8 सितंबर 2025: खुलकर बातचीत करने से प्रेम जीवन की दिक्कतों को कम कर सकते हैं। समर्पण से पेशेवर चुनौतियों से पार कर सकेंगे। धन और स्वास्थ्य दोनों पॉजिटिव रहेंगे।

कर्क लव लाइफ: रिश्ते में लगातार रोमांस बना रहे, इसका ध्यान रखें। अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें। मतभेद होने पर भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें। आपको अपने प्रेम संबंध पर अधिक समय देना चाहिए। मतभेद होने पर अहंकार से बचें। कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम जीवन में दखल दे सकता है, जिसे आपको हर हाल में रोकना होगा। मैरिड लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अफेयर न हो, क्योंकि आज शाम को साथी को इसकी जानकारी हो सकती है।

करियर राशिफल: ईमानदार और समर्पित होने के साथ-साथ, मैनेजमेंट की नजर में बने रहने के लिए आपको काम के मामले में स्मार्ट भी होना होगा। जिम्मेदारियों को मना न करें। इससे आपको पेशेवर रूप से मदद मिलेगी। आपकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन परिणाम पॉजिटिव होगा। बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग से जुड़े लोगों को पैसे गिनते करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वे आज ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले कुछ लोगों को बेहतर पैकेज वाला नया ऑफर मिल सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: समृद्धि आपके साथ रहेगी, जिससे स्टॉक मार्केट सहित स्मार्ट निवेश करने में मदद मिलेगी। आज आपको संपत्ति विरासत में मिलने या किसी दोस्त के साथ पुराना वित्तीय विवाद सुलझाने का सौभाग्य मिल सकता है। आप किसी दोस्त के साथ वित्तीय समस्या भी सुलझा सकते हैं, जबकि दोपहर का समय दान-पुण्य के लिए अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार विस्तार के लिए विदेशी देशों से भी धन मिलेगा।

सेहत राशिफल: दिन की शुरुआत व्यायाम से करें, लेकिन भारी वस्तुएं न उठाएं। ऑफिस में ज्यादा तनाव न लें, इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। बच्चों को बाहर खेलते समय या कैंपिंग पर जाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मामूली चोट लग सकती है। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपको अपनी डाइट में अधिक फल और सब्जियां शामिल करना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ