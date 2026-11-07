कर्क राशिफल (7 नवंबर 2026): नए लोगों से बढ़ेगी दोस्ती, पुराने मित्र से होगी मुलाकात; काम के दबाव से रहें सावधान
कर्क राशि वालों के लिए 7 नवंबर 2026 का दिन मेलजोल और व्यस्तता से भरा रह सकता है। पड़ोसियों से संबंध बेहतर होंगे और किसी नए व्यक्ति से दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है।
Cancer Horoscope Today 7 November 2026, Aaj Ka Kark Rashifal: पड़ोसी से आपके संबंध बेहतर होंगे और उनसे बातचीत दिन का अच्छा हिस्सा बनेगी। किसी नई दोस्ती की शुरुआत होने की संभावना है। पड़ोस के घर किसी समारोह में जाने के योग हैं। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात भी हो सकती है। इन सुखद संपर्कों के साथ दिन में मेहनत खूब रहेगी। व्यस्त कार्यक्रम से तनाव और बेचैनी बढ़ने की आशंका है। कर्क राशि के पहले भाव में नीच राशि का मार्गी मंगल जोश के साथ छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट भी देगा। किसी से मिलने की खुशी और काम पूरा करने की जल्दी साथ रहेंगी। जल्दी का यह भाव बातचीत में तीखापन न बढ़ाए, इस बात पर सावधान रहें। आगे घर में ठहरने का मन होगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
काम में आज लगातार हाथ लगाना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी से दूसरी पर जाते समय मन को ठहरने का मौका कम मिलेगा। पहल करने में संकोच कम रहेगा और छोटी यात्रा या फोन पर होने वाली बातचीत अच्छी जाएगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के तीसरे भाव में रहेगा और दोपहर के बाद तुला राशि के चौथे भाव में आएगा। पहले प्रयास और संपर्क को गति मिलेगी, आगे घर और मन की शांति ध्यान खींचेंगे। दफ्तर के काम में जरूरी फोन जल्दी करने के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई करने वालों को व्यस्त कार्यक्रम के बीच अपना समय निकालना होगा। आज किसी परीक्षा या नौकरी के बड़े परिणाम का संकेत नहीं है। अपनी पहली जिम्मेदारी पूरी करके ही अगला काम उठाएं। मेहनत की अधिकता आपके दिन का सबसे स्पष्ट अनुभव रहेगी, जबकि संपर्क करना अपेक्षाकृत सहज लगेगा।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में आज बड़ा लाभ या बड़ा खर्च तय होने का संकेत नहीं है। सिंह राशि के दूसरे भाव में केतु पैसे और परिवार की कुछ बातों से पीछे हटने का मन देगा। किसी आर्थिक चर्चा को लंबा खींचने की इच्छा कम होगी। अपनी जरूरत समझ आने पर कुछ छोड़ देने का भाव भी रहेगा। यह दूरी मन को हल्का कर सकती है, लेकिन जरूरी आर्थिक बातचीत में आपकी भागीदारी कम होने की संभावना है। पैसे से जुड़ी बात को शांत समय में सुनें। आज सामाजिक मेलजोल को किसी आर्थिक अवसर का पक्का आधार मानना ठीक नहीं होगा। आपका ध्यान रकम बढ़ाने से अधिक दिन की मांग पूरी करने और कुछ समय अपने लिए निकालने पर रहेगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
पड़ोसियों से परिचय अधिक सहज होगा। रास्ते में होने वाली छोटी बातचीत भी अपनापन बढ़ाएगी। किसी नए व्यक्ति के साथ मित्रता बनने की संभावना है। पुराने मित्र से अनपेक्षित मुलाकात दिन के अनुभव में खुशी जोड़ सकती है। पड़ोस के समारोह में शामिल होने का अवसर मिले तो परिचित लोगों के बीच अच्छा लगेगा। दोपहर के बाद घर का आराम और माता का साथ मन को खींचेगा। परिवार की शाम आपके लिए अधिक आकर्षक होगी। काम की बेचैनी में किसी अपने की बात का छोटा उत्तर देकर हटने का मन भी होगा। बातचीत के लिए कुछ शांत समय अलग रखें। आज मेलजोल बढ़ेगा, फिर भी निजी तौर पर कुछ विषयों से पीछे हटने की इच्छा रहेगी। दोनों भाव साथ महसूस होंगे।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
कड़ी मेहनत के कारण तनाव और बेचैनी होने की आशंका है। जोश मौजूद रहेगा, पर उसका साथ हर समय सहज महसूस नहीं होगा। सेहत को लेकर सतर्क रहने का दिन है। बाहर का खाना आज अनुकूल नहीं लग सकता, इसलिए घर का सादा भोजन चुनें। व्यस्तता के बीच अपनी स्थिति पर ध्यान देने का मौका कम मिलेगा। छोटी यात्रा के दौरान भी हड़बड़ी का भाव बढ़ सकता है। दिन के आगे बढ़ने पर घर का आराम अधिक अच्छा लगेगा। परिचित वातावरण में बैठने की इच्छा मजबूत होगी। किसी अंग या बीमारी का खास संकेत नहीं है, लेकिन काम का दबाव स्वास्थ्य के अनुभव पर असर डाल सकता है।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जरूरी फोन दिन के शुरुआती हिस्से में कर लें।
क्या न करें- वाहन चलाते समय फोन न देखें और जल्दबाजी में गति न बढ़ाएं।
कल का राशिफल- कल चिंताएं कम होंगी और परिवार के साथ अच्छे पल बीतेंगे। समारोह में जाना होगा। वाहन मिलने या माता-पिता से आर्थिक मदद के योग हैं। बचत के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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