कर्क राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 मार्च का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 7 March 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 मार्च का दिन…
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 7 मार्च 2026- आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा संतुलन बनाकर चलने वाला हो सकता है। प्यार के मामले में धैर्य रखने की जरूरत है। कामकाज में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की परीक्षा हो सकती है। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी जरूरी है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं।
कर्क राशि का लव राशिफल: रिश्तों में समझदारी से लें फैसले
आज प्यार के रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ लोगों के जीवन में पुराना रिश्ता फिर से सामने आ सकता है या किसी वजह से गलतफहमी बढ़ सकती है।ऐसे में शांत रहकर बात करना और समस्या को सुलझाने की कोशिश करना बेहतर रहेगा। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। लंबी दूरी वाले रिश्तों में आज थोड़ा ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो आज इस विषय पर फैसला लेने का अच्छा समय हो सकता है।
कर्क राशि का करियर राशिफल: जिम्मेदारियों के साथ काम करें
आज कामकाज में आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। ऑफिस में अहंकार या बहस से बचें, क्योंकि इससे काम पर असर पड़ सकता है। टीम प्रोजेक्ट में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को खासकर दिन के दूसरे हिस्से में सावधानी बरतनी चाहिए। ऑफिस में नई महिलाओं को अपने विचार रखते समय थोड़ा सोच-समझकर बोलना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वालों को आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।सरकारी नौकरी करने वालों को स्थान परिवर्तन की खबर मिल सकती है। कुछ लोगों को आज नौकरी के इंटरव्यू में सफलता भी मिल सकती है।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल: खर्चों पर नियंत्रण रखें
आज पैसों से जुड़े कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं। हालांकि इससे रोजमर्रा की जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर किसी दोस्त के साथ पैसों को लेकर कोई समस्या चल रही है, तो उसे सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। आज महंगी चीजों की खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा और सुरक्षित निवेश के बारे में सोचना चाहिए। आज पुराने कर्ज चुकाने और आर्थिक जिम्मेदारियों को खत्म करने के लिए भी अच्छा समय है। व्यापार करने वालों को बैंक से लोन मिलने की संभावना है। साथ ही ग्राहकों से जुड़े भुगतान के मामले भी सुलझ सकते हैं।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल: छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए धूल या गंदगी वाली जगहों से दूर रहना बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। बुजुर्गों को बस या ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय सावधानी बरतनी चाहिए।खेलकूद से जुड़े लोगों को हल्की चोट लगने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए आज अपनी सेहत और सुरक्षा का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि