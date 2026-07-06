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कर्क राशिफल 7 जुलाई: कर्क राशि आज बजट पर टिके रहें, पढ़ें आज का राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cancer Horoscope Today 7 July 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

कर्क राशिफल 7 जुलाई: कर्क राशि आज बजट पर टिके रहें, पढ़ें आज का राशिफल

Cancer Horoscope Today 7 July 2026 Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 7 जुलाई: दिन उम्मीद जगाने वाला है। भीतर कहीं भरोसा बनेगा कि चीजें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। भागदौड़ रहेगी, पर उसका परिणाम भी दिख सकता है। सीखने, समझने, सलाह लेने और आगे की दिशा तय करने के लिए समय अच्छा है। चंद्रमा आपके भाग्य और दृष्टि वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अटकी सोच खुल सकती है। साथ ही गुरु आपकी राशि में आत्मबल बढ़ा रहा है। यही कारण है कि मन में नया उत्साह रहेगा, भले भीतर कुछ बेचैनी साथ साथ चलती रहे। आय या लाभ को लेकर अच्छी खबर, सकारात्मक प्रतिक्रिया या उम्मीद से बेहतर सहयोग मिल सकता है। बच्चों, रचनात्मक काम या किसी प्रिय योजना से जुड़ी खुशी भी मिल सकती है। हालांकि दिन पूरी तरह हल्का नहीं है। रिश्तों में लहजा और अपेक्षाएं संभालनी होंगी। अगर आप हर बात अपने हिसाब से चाहते हैं, तो अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। यात्रा, सीख, दस्तावेज या सलाह से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं। भरोसा रखें, पर जमीन पर बने रहें।

कर्क राशि आज बजट पर टिके रहें, पढ़ें आज का राशिफल

लव राशिफल

संबंधों में कोमलता और सावधानी साथ साथ रखनी होगी। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ संवाद ठीक रहे, इसके लिए अपनी बात सीधे लेकिन नरमी से रखें। सामने वाला अगर कुछ दूरी बना रहा है, तो तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है, पर कभी कभी यही स्वर को थोड़ा कठोर बना सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात सुनकर मन खुश हो सकता है और परिवार में भी गर्व का माहौल बन सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे भविष्य की बात कर सकते हैं, लेकिन दबाव बनाकर नहीं। आज रिश्ते को जीतने से ज्यादा समझने की जरूरत है।

करियर राशिफल

सीखने, पढ़ाने, मार्गदर्शन लेने या नए विचारों पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। छात्र वर्ग के लिए विषयों को गहराई से समझने का समय है। केवल रटने के बजाय कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो फायदा होगा। नौकरीपेशा लोगों को सीनियर से उपयोगी दिशा मिल सकती है। किसी योजना, रिपोर्ट, प्रस्ताव या लंबी अवधि के काम की नींव मजबूत करने का समय है। बुध आपकी राशि में है, लेकिन वक्री होने से बोलते समय दोहराव, भ्रम या भावुक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए मीटिंग, मेल या दस्तावेज भेजने से पहले एक बार फिर जांच लें। आय बढ़ाने वाले काम, नेटवर्किंग या टीम सहयोग से भी लाभ मिल सकता है। अगर आप फ्रीलांस, सलाहकारी या शिक्षा से जुड़े काम में हैं, तो प्रतिक्रिया उत्साह देने वाली हो सकती है।

धन राशिफल

आर्थिक पक्ष संतोष दे सकता है। लाभ उम्मीद से थोड़ा बेहतर मिल सकता है या कम से कम उसका संकेत मजबूत होगा। दोस्तों, नेटवर्क, टीम या पिछले प्रयासों से फायदा जुड़ सकता है। फिर भी पैसा आते ही उसे पूरा खर्च करने का मन नियंत्रित करें। घर, बच्चों या शौक पर खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलेंगे तो बचत भी हो जाएगी। साझा पैसों या उलझे कागजों में हल्की सावधानी रखें। दिखावे की खरीद से बचना बेहतर रहेगा।

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सेहत राशिफल

शरीर सामान्य रूप से साथ देगा, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। यही बेचैनी छोटी थकान को बड़ा महसूस करा सकती है। नियमित पानी, हल्का भोजन और थोड़ी धूप आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा सोचने से नींद प्रभावित हो सकती है। शाम को स्क्रीन समय कम करें। हल्की सैर और गहरी सांसें मन को स्थिर कर सकती हैं। मानसिक आराम को भी दिनचर्या का हिस्सा मानें।

आज की सलाह: अच्छी खबर में बहने के बजाय संवाद और बजट दोनों को संतुलित रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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