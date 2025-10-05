कर्क राशिफल 6 अक्टूबर: आज धन का आगमन होगा, देनी होगी मेहनत की परीक्षा

Cancer Horoscope Today 6 October 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 6 अक्टूबर 2025: रिश्तों की समस्याओं को सॉल्व करें। अपने करियर में आगे बढ़ने के हर अवसर का लाभ उठाएं। आज आर्थिक समृद्धि का योग है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

कर्क लव लाइफ: पास्ट के बारे में बात करते समय सावधान रहें। ऐसी घटनाओं से बचें, जो प्रेमी/प्रेमिका को ठेस पहुंचा सकती हैं। ध्यान रखें कि आप आपसी सम्मान बनाए रखें। रिश्ते को महत्व दें। पार्टनर के साथ अधिक समय बिताना पसंद कर सकते हैं। आपको भी अपने साथी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने का ध्यान रखना चाहिए। आप रोमांटिक डिनर के लिए आज का दिन चुन सकते हैं, जहां आप पार्टनर को परिवार से भी मिलवा सकते हैं। सिंगल लोग अपने क्रश से अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए दिन चुन सकते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज आपकी मेहनत की परीक्षा होगी। पेशेवर मामलों में भावनाओं को हावी न होने दें, और आपको चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुछ सहकर्मी या कोई सीनियर उत्पादकता का मुद्दा उठा सकते हैं, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। अपना कंट्रोल न खोएं। आईटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, एच आर, सेल्स और बैंकिंग क्षेत्र में विदेश जाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसायियों को भी आज नई पार्टनरशिप करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। स्टूडेंट्स बिना किसी कठिनाई के परीक्षाएं पास कर लेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे आपको शेयर मार्केट में निवेश सहित महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने में मदद मिलेगी। आपको दान-पुण्य में धन दान करने से खुशी मिलेगी। महिलाएं आज किसी पार्टी पर खर्च करेंगी, जबकि उम्रदराज जातकों को किसी सोशल इवेंट के लिए धन दान करना होगा। दोपहर का समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए अच्छा है। आप किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़ा कोई आर्थिक मामला सुलझा सकते हैं।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। जिन लोगों को बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं। डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों के लिए भी दोपहर का वक्त महत्वपूर्ण है। कुछ महिलाओं को त्वचा की एलर्जी हो सकती है। बच्चों को बाहर के खाने से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। आज आपको ट्रेन या बस में चढ़ते समय भी सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ