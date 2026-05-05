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कर्क राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 6 मई का दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

May 05, 2026 09:23 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 6 May 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 6 मई का दिन…

कर्क राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 6 मई का दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 6 मई 2026- आज किसी साझा जिम्मेदारी को ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है। पार्टनर, परिवार का कोई सदस्य, क्लाइंट या कोई करीबी इंसान किसी ऐसे काम से जुड़ा हो सकता है जो अब तक बराबर नहीं बंटा था। बात पैसे, समय, इमोशनल सपोर्ट या किसी वादे की हो सकती है। सब कुछ चुपचाप अकेले न संभालें। जब दोनों तरफ की जिम्मेदारी साफ होगी, तभी बात हल्की होगी।

आज का दिन भारी इमोशन के लिए नहीं, बल्कि शांत तरीके से सुधार करने के लिए है। अगर कुछ समय से अंदर दबा हुआ है, तो उसे सीधी और आसान भाषा में बोल दें। ये न सोचें कि सामने वाले को दोष देना है, बस ये देखें कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। जब काम बराबर बंटेगा, तो मन का बोझ भी कम लगेगा। आज छोटा सा बदलाव भी बड़ी राहत दे सकता है।

कर्क राशि का लव राशिफल

आज प्यार में बराबरी जरूरी है। अगर रिलेशन में है, तो हर चीज अकेले न संभालें। जो भी मदद चाहिए- समय, पैसा या इमोशनल सपोर्ट- उसके बारे में साफ बात करें। शांत तरीके से की गई बात रिश्ते को मजबूत बनाएगी। सिंगल लोगों को ध्यान देना होगा कि सामने वाला सच में समझदार है या सिर्फ बातें अच्छी करता है। किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें। जहां सपोर्ट और समझ दोनों मिलें, वही रिश्ता आगे बढ़ाना सही रहेगा। आज मीठी बात से ज्यादा काम का व्यवहार मायने रखेगा।

कर्क राशि का करियर राशिफल

आज काम में जिम्मेदारी साफ करने की जरूरत पड़ेगी। नौकरी करने वालों को देखना होगा कि कौन सा काम किसके हिस्से में है। सब कुछ अपने ऊपर लेने से स्ट्रेस बढ़ेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप या शेयर किए गए काम को दोबारा देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो पहले तय कर लें कौन क्या करेगा। जब काम साफ बंटा रहेगा, तब ही काम सही चलेगा और बार-बार की उलझन नहीं होगी।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल

आज साझा पैसे पर ध्यान देना जरूरी है। लोन, उधार, टैक्स, इंश्योरेंस, घर का खर्च या पार्टनर के साथ जुड़ा पैसा- इन सबको साफ रखना जरूरी है। बात करने से मत बचो, चाहे थोड़ा असहज लगे।सेविंग्स को दूसरों के दबाव में आकर खर्च न करें। निवेश सोच-समझकर करें, खासकर जब उसमें कोई और भी जुड़ा हो। अगर कोई खर्च साथ में करना है, तो साफ लिख लो किसका कितना हिस्सा है। पैसा तब ही शांत रहेगा जब हिसाब साफ रहेगा।

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कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज मन का बोझ शरीर पर असर डाल सकता है। नींद, पाचन, कमर या सीने में भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर अगर आप सब कुछ अंदर दबाकर रख रहे हो। पानी पिएं, हल्का खाना खाएं और ज्यादा भारी बातचीत से थोड़ा दूर रहें। थोड़ी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग मदद करेगी। खुद का भी ध्यान रखें, सिर्फ दूसरों के लिए न भागें। जब जिम्मेदारी बंटेगी, तब मन और शरीर दोनों हल्का महसूस करेंगे।

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कर्क राशि वालों के लिए सलाह

जिम्मेदारी को बांटो, अकेले काम न करें। जब सबकुछ बराबर होगा, तभी मन भी शांत रहेगा।

लकी नंबर: 3

लकी रंग: सफेद

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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