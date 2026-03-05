कर्क राशिफल 5 मार्च 2026: कर्क राशि वाले आज जोखिम भरे शॉर्टकट से बचें, हर खर्च का रखें हिसाब
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 05 March 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 मार्च का दिन…
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 5 मार्च 2026- आज आपकी भावनाएं आपको स्थिर और सही दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दे रही हैं। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें, विनम्रता से बोलें और अपनी योजनाओं में थोड़ा लचीलापन रखें। इससे घर और परिवार में सकारात्मक बदलाव और छोटी-छोटी खुशियां मिलेंगी। आज का दिन शांत और संतुलित प्रगति का है। कोई भी बात साफ और स्पष्ट शब्दों में रखें। छोटे काम पूरे करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। परिवार और मित्र आपके स्नेह का अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। व्यावहारिक योजना बनाएं, लेकिन अचानक मिलने वाले अवसरों के लिए जगह छोड़ें। पैसों के मामले में सावधानी रखें। काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहें, ताकि ऊर्जा संतुलित बनी रहे।
कर्क लव राशिफल
आज रिश्तों के लिए शांत और मधुर दिन है। अपने विचार साफ शब्दों में व्यक्त करें और दूसरों की बातें धैर्यपूर्वक सुनें। छोटी-छोटी सिंपल और सहज बातें विश्वास बढ़ाती हैं। यदि आप सिंगल हैं, तो अपने सच्चे स्वभाव के साथ लोगों से मिलें। एक शांत बातचीत किसी अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकती है। यदि आप रिश्ते में हैं, तो साथ में कोई ऐसी हल्की व शां एक्टिविटीज करें जो आपको करीब लाए। बुरे शब्दों से बचें और समझ बढ़ाने पर ध्यान दें। सच्ची प्रशंसा और छोटे सरप्राइज रिश्ते को मजबूत करेंगे।
कर्क करियर राशिफल
आज कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव से ज्यादा नियमित और स्थिर प्रयास महत्वपूर्ण है। एक समय में एक काम पूरा करें। आपके शांत स्वभाव को सहकर्मी सराहेंगे। अगर किसी काम में आपकी जरुरत पड़ती है, तो मदद करने के लिए आग रहें। जोखिम भरे शॉर्टकट से बचें, सही योजना बेहतर परिणाम देगी। साफ नोट्स और स्पष्ट संदेश भ्रम से बचाएंगे। कोई छोटा विचार भी सही तरीके से पेश करने पर पहचान दिला सकता है। किसी काम में अंतिम फैसला करने से पहले सभी तत्थों और विवरण की अच्छे से जांच परख कर लें।
कर्क मनी राशिफल
कर्क राशि वाले आज पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरुरत है। छोटे बिल्स और आने वाले खर्चों की समीक्षा करें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। गैर-जरूरी चीज खरीदने से पहले एक दिन रुकें। बचत शुरू करनी है तो छोटी राशि का नियमित ट्रांसफर तय करें। महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से चर्चा कर लें। नियमित खर्च कम करने के छोटे उपाय खोजें। समझदारी भरे निर्णय भविष्य में स्थिरता और मानसिक सुकून देंगे। हर खर्च का साफ रिकॉर्ड रखें और बजट की साप्ताहिक समीक्षा करें।
कर्क हेल्थ राशिफल
आज आपको अपने सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। हल्की सैर या स्ट्रेचिंग से दिन की शुरुआत करें। पर्याप्त पानी पिएं और थकान होने पर आराम करें। काम के दौरान बैठने की मुद्रा सही रखें और स्क्रीन से छोटे-छोटे ब्रेक लें। सरल श्वास अभ्यास तनाव कम करेगा। यदि कोई चिंता हो, तो उसे लिखें और जरुरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या विशेषज्ञ से सलाह लें। शांत और खुशी देने वाली गतिविधियां चुनें, ताकि दिन संतुलित और सुखद रहे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट