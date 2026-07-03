कर्क राशिफल 4 जुलाई: कर्क राशि आज जल्दबाजी में ना लें बड़े फैसले, पढ़ें आज का कर्क राशिफल
Cancer Horoscope Today 4 July 2026 Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal: कर्क राशि वालों को आज रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं। बुध वक्री होने की वजह से आज लेन-देन में सावधानी बरतें। पढ़ें आज का कर्क राशिफल।
Cancer Horoscope Today 4 July 2026 Aaj Ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 4 जुलाई: यह दिन भीतर और बाहर दोनों स्तर पर सजग रहने का है। एक तरफ आपकी उपस्थिति, आकर्षण और समझदारी लोगों को प्रभावित कर सकती है, दूसरी तरफ मन जल्दी भावुक भी हो सकता है। किसी पुराने अटके पैसे, लंबित भुगतान या रुकी हुई प्रक्रिया में हलचल दिखाई दे सकती है, जिससे राहत मिलेगी। फिर भी हर परिणाम उम्मीद के मुताबिक न हो, तो निराशा को मन पर ज्यादा देर न बैठने दें। चंद्रमा गहरे भावों और उलझनों वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए किसी बात का असर जरूरत से ज्यादा महसूस हो सकता है। ऐसे में बड़े फैसले तुरंत लेने से बचें। बुध आपकी राशि में वक्री है, इसलिए खुद की बात समझाने और दूसरों की बात समझने दोनों में समय लें। जिन लोगों को सामाजिक या मानवीय मदद करने का मौका मिले, वे ऐसा करेंगे तो मन स्थिर होगा। बच्चों से सहयोग या संतोष मिल सकता है। दिन को शांत ढंग से संभालेंगे तो कई छोटी मुश्किलें खुद कम लगने लगेंगी।
कर्क राशि का लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी। आप जल्दी आहत भी हो सकते हैं और जल्दी पिघल भी सकते हैं। इसलिए किसी बात को मन में जमा करने के बजाय समय देखकर साफ कहें। साथी अगर व्यस्त हो, तो उसे उदासीनता न मानें। भावनात्मक निर्णय, वादे या पुराने मुद्दे उठाने से पहले खुद को थोड़ा समय दें। परिवार में बच्चों से जुड़ी सकारात्मक बात खुशी दे सकती है। प्रेम संबंध में अपनापन रहेगा, लेकिन मूड के उतार चढ़ाव को दूसरे पर न डालें। जो लोग किसी से मन की बात कहना चाहते हैं, वे शब्द सोचकर कहें। नरमी आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी।
कर्क राशि का करियर राशिफल
काम में पूरी तरह सीधी राह नहीं मिलेगी, लेकिन समझदारी से आगे बढ़ने पर चीजें संभल सकती हैं। ऑफिस में कोई जानकारी अधूरी हो, तो पूछने में संकोच न करें। कागजी काम, मेल, रिपोर्ट या समन्वय में दोबारा जांच जरूरी रहेगी। बिजनेस करने वालों के लिए नेटवर्क और मित्र मंडली से सहयोग अच्छा मिल सकता है। विद्यार्थियों को आज ध्यान बंटने की शिकायत हो सकती है, इसलिए छोटे समय खंड बनाकर पढ़ें। जो पढ़ लिया है, उसे दोहराने से आत्मविश्वास लौटेगा। कुछ लोगों को अपने प्रयास का तुरंत परिणाम संतोषजनक न लगे, पर यह रुकावट स्थायी नहीं है। काम में भावुक प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यावहारिक ढंग अपनाएं। इससे छवि भी बेहतर रहेगी और गलती भी कम होगी।
कर्क राशि का फाइनेंस राशिफल
रुका हुआ पैसा, बकाया या किसी पुराने लेनदेन में थोड़ी गति आ सकती है। इससे राहत मिलेगी, लेकिन तुरंत सारा धन कहीं लगाने की जल्दी न करें। जोखिम वाले विकल्प आकर्षक लग सकते हैं, पर सीमा और नियम तय रखें। साझा धन, परिवार से जुड़े खर्च या किसी कागजी प्रक्रिया में विशेष सावधानी रखें। जो बात स्पष्ट न हो, उसे पूछें। भावनात्मक खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। आज बचत की सुरक्षा, लेनदेन का रिकॉर्ड और सोच समझकर निवेश करना ज्यादा समझदारी होगी।
कर्क राशि का हेल्थ राशिफल
थोड़ी थकान, बेचैनी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और रास्ते पर ध्यान बनाए रखें। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत है। नींद पूरी करें। हल्का भोजन लें और पानी पर्याप्त पिएं। अगर दिन भारी लगे, तो कुछ देर अकेले बैठना, गहरी सांस लेना या धीमी चाल से टहलना फायदा देगा। खुद से नरमी रखें।
आज की सलाह: भावनाओं में बहकर फैसला न लें, हर जरूरी बात को दोबारा परख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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