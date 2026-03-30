कर्क राशिफल 31 मार्च 2026 : प्यार में संभलकर रहें, नौकरी में बढ़ेगी जिम्मेदारी, धन में सतर्कता जरूरी, पढ़ें भविष्यफल
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 31 March 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मार्च का दिन…
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 31 मार्च 2026- कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आसान नहीं रहेगा। प्यार और काम दोनों में ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ढील दी तो बात बिगड़ सकती है। रिश्तों में पार्टनर को समय देना जरूरी रहेगा। ऑफिस में नए काम मिल सकते हैं। दिन की शुरुआत थोड़ी भारी रह सकती है, लेकिन बाद में चीजें संभल जाएंगी। पैसों के मामले में लापरवाही नहीं करनी है। छोटी गलती भी परेशानी दे सकती है। सेहत ठीक है, लेकिन खान-पान पर ध्यान रखें।
आगे पढ़ें, कर्क राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
कर्क लव राशिफल- आज रिश्ते में समय देना पड़ेगा। अगर आप दूरी बनाए रखेंगे तो बात बिगड़ सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कहीं घूमने या बाहर जाने का प्लान बन सकता है। घर वालों का सपोर्ट मिलने के संकेत हैं। इससे रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आप आज पार्टनर को खुश करने की कोशिश करेंगे। कोई छोटा गिफ्ट या सरप्राइज दे सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, वे आज अपने दिल की बात कह सकते हैं। जवाब मिलने की उम्मीद है। जो लोग पुराने रिश्ते को वापस लाना चाहते हैं, वे रात के समय कोशिश करें। बात बनने के संकेत हैं। शादीशुदा लोगों को दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। बाहर की राय से रिश्ता खराब हो सकता है। आपस में बात करके ही मामला सुलझाएं।
कर्क करियर राशिफल- ऑफिस में आज काम मिलेगा और जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आपको नए टास्क दिए जा सकते हैं। सीनियर आप पर भरोसा कर रहे हैं। आपको दिखाना होगा कि आप काम संभाल सकते हैं। काम के तरीके में ढील न दें। नियमों के खिलाफ जाकर कुछ करने से बचें। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही ठीक रहेगा। इसमें पड़ने से नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों को काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत में दिक्कत रहेगी, लेकिन बाद में काम बन जाएंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। खासकर टेक्सटाइल, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और ऑटो से जुड़े लोग नई डील कर सकते हैं।
कर्क आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज पूरी तरह आराम नहीं है। छोटी-छोटी दिक्कतें सामने आएंगी। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले सोच लें। बिना जानकारी के निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लोगों को राहत मिल सकती है, खासकर महिलाओं को। बिजनेस में पेमेंट अटक सकता है। पैसा आने में देरी हो सकती है। छात्रों को फीस या किताबों पर खर्च करना पड़ेगा। बिजनेस करने वाले लोग नया पैसा जुटाने में सफल हो सकते हैं।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल- सेहत ठीक रहेगी, लेकिन लापरवाही न करें। सुबह थोड़ा समय शरीर के लिए निकालें। हल्की एक्सरसाइज करें। खाने-पीने में ध्यान रखें। बाहर का खाना कम करें। पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को सांस लेने में हल्की परेशानी हो सकती है। जरूरत लगे तो डॉक्टर को दिखाएं। गले में दर्द, हल्का बुखार या आंखों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। बच्चों को स्किन की समस्या हो सकती है। बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट