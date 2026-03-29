कर्क राशिफल 30 मार्च 2026 : कर्क राशि वालों पर रहेगा काम का दबाव, समझदारी से संभालें रिश्ते, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 30 March 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 मार्च का दिन…
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 30 मार्च 2026- आज का दिन ठीक रहेगा। काम भी रहेगा और निजी जीवन भी संभल जाएगा। सुबह थोड़ा उलझन वाला समय रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें आसान हो जाएंगी। दिन के दूसरे हिस्से में राहत मिलेगी। पैसों को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सेहत भी ठीक है, बस लापरवाही से बचना है।
आगे पढ़ें, कर्क राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
कर्क राशि का लव राशिफल- प्यार के मामले में दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आज आपको थोड़ा समझदारी दिखानी होगी। पार्टनर की जरूरत को समझें। छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से बचें। नहीं तो बेवजह तनाव हो सकता है। आज बाहर जाने या डिनर का प्लान बना सकते हैं। सरप्राइज देने से रिश्ता और अच्छा रहेगा। कुछ लोग अपने रिश्ते की बात घरवालों से कर सकते हैं। नया रिश्ता शुरू होने के भी संकेत हैं। शादीशुदा लोगों को ऑफिस के रिश्तों से दूर रहना चाहिए।
कर्क राशि का करियर राशिफल- काम की बात करें तो ऑफिस में दिन व्यस्त रहेगा। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे। आज मेहनत दिखानी होगी। आपके काम को नोटिस किया जाएगा। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों का दिन टाइट रहेगा। आपके सुझाव काम आ सकते हैं। मीटिंग में आपकी बात सुनी जाएगी।जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। कॉपीराइटर, डिजाइनर और आईटी से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को नए मौके मिल सकते हैं।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक है। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। आज किसी जरूरतमंद की मदद करनी पड़ सकती है। परिवार से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। कुछ लोग जमीन या प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। महिलाएं दान देने का सोच सकती हैं।बिजनेस में पेमेंट से जुड़ी छोटी परेशानी आ सकती है। इस पर ध्यान देना जरूरी है।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत की बात करें तो दिन सामान्य है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन लापरवाही न करें। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। आज ज्यादा थकाने वाले काम से बचें। मुंह या दांत से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। खाने-पीने पर ध्यान दें। शराब और तंबाकू से दूर रहें। बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकती है। नींद पूरी न होने से परेशानी हो सकती है। ड्राइव करते समय सावधानी रखें।
कुल मिलाकर दिन ठीक रहेगा। काम पर ध्यान दें। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और सेहत को नजरअंदाज न करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट