कर्क राशिफल 3 जून 2026: आज बेवजह पैसा खर्च करने से बचें, इन लोगों को मिलेगी अच्छी खबर
Aaj ka Kark rashi rashifal 3 June 2026, Cancer Horoscope Today: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सफलताओं से भरा रहने वाला है। जानें ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर 3 जून 2026, बुधवार को कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन।
Aaj ka kark rashifal 3 June 2026, Today Cancer Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद और सफलता वाला बना रहेगा। शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंत में विजय आपको मिलेगी। बेवजह धन खर्च करने से बचें। नौकरी करने वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। ऑफिस में उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। रोजी-रोजगार की तलाश करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको धन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे उधार भी लेना पड़ सकता है। आज फीलिंग्स को सही तरीके से शेयर करना जरूरी है। पढ़ें कर्क राशि का 3 जून 2026 का राशिफल-
कर्क स्वास्थ्य राशिफल-
कर्क राशि को आज अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि षष्ठ भाव का चंद्रमा आपको छोटी-मोटी परेशानियां दे सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज आप पहले की तुलना में ज्यादा एक्टिव और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। दिन की शुरुआत योग या ध्यान से करना लाभकारी रहेगा। मानसिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आएंगे। अगर आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लेना नहीं भूलें।
कर्क लव राशिफल-
कर्क राशि वालों आज आपके प्रेम की स्थिति वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपसी रिश्तों में थोड़ी सी सरसता में कमी दिखाई पड़ रही है; उस बात का ध्यान रखिएगा। नए प्रेम में भी आप कभी यह महसूस कर सकते हैं कि आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन यह आपकी अपरिपक्वता भी हो सकती है। थोड़ा सा अभी रिश्तों में ध्यान देकर के चीजों को चलें। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, जिससे मनमुटाव हो सकता है।
कर्क करियर राशिफल-
कर्क राशि वालों के लिए आज व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और कार्यक्षेत्र में सब ठीक रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी लेने के लिए आपको ऑफिस पहुंचना चाहिए। बेहतर कामकाज के लिए आपको तारीफ मिल सकती है।
कर्क आर्थिक राशिफल-
कर्क राशि वालों के लिए आज निवेश के लिए यह समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है, इसलिए निवेश के मामले में थोड़ा सा सोच-समझकर ही अभी आगे बढ़िएगा। व्यावसायिक तौर पर नए रिश्ते बनाने के लिए समय अनुकूल है। आपकी प्रोफेशनल क्षमताएं बढ़ेंगी। अगर आप व्यापार के विस्तार के लिए नई पार्टनरशिप बनाने की सोच रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए टाल दें। कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती है, लेकिन आप इन्हें आसानी से पार कर लेंगे।
कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में सुधार होगा। मां काली को प्रणाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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