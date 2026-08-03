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कर्क राशिफल 3 अगस्त 2026: आज भाग्य देगा साथ, करियर में मिल सकती है खुशखबरी, रिश्तों में रखें संयम

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cancer Horoscope Today, 3 August 2026: आज कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और भाग्य का साथ मिलने से कई काम आगे बढ़ सकते हैं। करियर और पढ़ाई में अच्छे अवसर मिलेंगे, जबकि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा। 

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कर्क राशिफल 30 जुलाई

Cancer Horoscope Today 3 August 2026: काफी हद तक सहारा देने वाला दिन बन सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई जगह ऐसा लगेगा कि चीजें आपके पक्ष में चल रही हैं। आपकी राशि में सूर्य और गुरु का प्रभाव व्यक्तित्व को चमक दे रहा है, इसलिए लोग आपकी बात पर ध्यान देंगे। चंद्रमा भाग्य और सीख के क्षेत्र में होने से यात्रा, सलाह, अध्ययन, मार्गदर्शन या किसी पुराने प्रयास से मदद मिल सकती है। फिर भी भीतर थोड़ी बेचैनी रह सकती है। कारण यह है कि बारहवें भाव का सक्रिय होना मन को पूरी तरह शांत नहीं रहने देगा। कभी कभी बिना वजह भी सोच बढ़ सकती है। बच्चों, रचनात्मक काम या निजी उपलब्धि से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन खुश कर सकती है। सामाजिक दायरे में आपकी छवि बेहतर हो सकती है या आपके काम की तारीफ सुनने को मिले। दिन अच्छा है, लेकिन हर बात को दिल पर लेने के बजाय प्रवाह में चलना ज्यादा ठीक रहेगा। जो काम आगे बढ़ सकता है, उस पर भरोसा रखें। जो रुक रहा है, उसे थोड़ा समय दें।

कर्क राशि का लव राशिफल

रिश्तों में सावधानी जरूरी है। साथी के साथ विचारों का फर्क सामने आ सकता है, खासकर तब जब आप अपने मन की बेचैनी साफ शब्दों में न कहकर चुप्पी या रूखापन दिखाएं। इससे सामने वाला दूरी महसूस कर सकता है। इसलिए बात टालने के बजाय शांत स्वर में करें। शादीशुदा लोगों को घरेलू जिम्मेदारियों और निजी अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे भविष्य की बातों पर दबाव न बनाएं। स्नेह बना रहेगा, बस प्रतिक्रिया थोड़ी नरम रखनी होगी। बच्चों से जुड़ी खुशी या परिवार का कोई सुखद पल माहौल बेहतर कर सकता है।

कर्क राशि का करियर राशिफल

कामकाज में भाग्य का हल्का साथ मिल सकता है। किसी वरिष्ठ, शिक्षक, सलाहकार या अनुभवी व्यक्ति की बात आज खास काम आएगी। अगर किसी आवेदन, प्रस्तुति, इंटरव्यू या ट्रेनिंग से जुड़ा काम लंबित है तो उसमें हलचल आ सकती है। छात्रों के लिए यह दिन समझ बढ़ाने वाला है। रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट पकड़ने पर फायदा होगा। जो लोग लेखन, शिक्षण, कंसल्टिंग, यात्रा, मार्केटिंग या क्रिएटिव क्षेत्र में हैं, उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। हालांकि पीछे चल रही छोटी उलझनें समय ले सकती हैं। अपनी कार्यसूची साफ रखें। एक समय में एक काम पूरा करना ही आज की सफलता की कुंजी रहेगा।

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कर्क राशि का आर्थिक राशिफल

आमदनी उम्मीद से थोड़ी बेहतर महसूस हो सकती है या किसी रुके पैसे पर अपडेट मिल सकता है। फिर भी खर्च को पूरी तरह खुला न छोड़ें, क्योंकि अचानक छोटे भुगतान, यात्रा या निजी सुविधा पर पैसा निकल सकता है। साझा धन, कागजी काम या पारिवारिक खर्च में साफ हिसाब रखें। आज उत्साह में खरीदारी करने की जगह योजना के अनुसार चलना बेहतर रहेगा। अच्छी बात यह है कि सही सोच रखने पर आर्थिक दबाव संभल सकता है।

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कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मन बेचैन हो सकता है। थकान शारीरिक से ज्यादा मानसिक लगेगी। देर रात तक जागना या हर बात पर अधिक सोचना आराम कम कर सकता है। थोड़ी खुली हवा, हल्की वॉक, ध्यान या प्रार्थना जैसी शांत गतिविधि मदद करेगी। खाने का समय बिगड़ने न दें। पानी पर्याप्त लें। काम के बीच छोटे विराम आपको ज्यादा संतुलित रखेंगे।

आज की सलाह: अच्छी खबरों का आनंद लें, लेकिन रिश्तों में अपनी बात धीरे और साफ रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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