कर्क राशिफल 29 मई 2026: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई का दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Cancer Horoscope Today, aaj ka Kark rashi rashifal 29 May 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई का दिन।
Today Cancer Horoscope 29 May 2026, आज का कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय थोड़ा राहत वाला लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो भागदौड़ और टेंशन चल रही थी, अब उसमें धीरे-धीरे कमी आ सकती है। काम के मामले में लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मेहनत भी नजर आएगी। कई जगह आपको पहले से ज्यादा सम्मान मिल सकता है। हालांकि इस बीच खुद की सेहत और खानपान को लेकर लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा। छोटी-छोटी आदतें ही आगे चलकर फर्क डालेंगी।
कर्क राशि का लव राशिफल
लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों में अब पहले जैसा तनाव नहीं रहेगा। अगर पिछले दिनों पार्टनर से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो अब चीजें धीरे-धीरे ठीक हो सकती हैं। आप दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार बिना वजह गुस्सा या गलतफहमी रिश्ते खराब कर देती है, लेकिन इस समय हालात संभलते दिख रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके घर का माहौल भी पहले से अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वहीं सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है। शुरुआत धीरे होगी, लेकिन बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस बार आप रिश्ते को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे और यही चीज आपके लिए सही रहेगी।
कर्क राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह समय अच्छा माना जा रहा है। ऑफिस में आपकी मेहनत अब लोगों को साफ दिखेगी। जो लोग लंबे समय से अपने काम में पहचान चाहते थे, उन्हें अब थोड़ा फायदा मिल सकता है। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पुराने रुके काम फिर से चल सकते हैं। नए लोगों से पहचान बनेगी और आगे उसका फायदा भी मिलेगा। राजनीति, सोशल फील्ड या लोगों के बीच काम करने वालों की पहचान और मजबूत हो सकती है। कुल मिलाकर मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों की बात करें तो स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ रह सकते हैं। घर, परिवार या आराम की चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है। कुछ लोग नया सामान खरीदने का मन भी बना सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसी की बातों में आकर पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा। अगर निवेश करना जरूरी हो तो पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी। शरीर में भारीपन या आलस महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को सीने में जलन, गैस या ब्लड प्रेशर की परेशानी भी महसूस हो सकती है। बाहर का खाना ज्यादा खाने से दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए खानपान थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी रहेगा। सुबह-शाम थोड़ा टहलना और समय पर सोना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें।
कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए समय पहले से बेहतर होता दिख रहा है। रिश्तों में सुधार आएगा, काम में फायदा मिलेगा और लोगों के बीच आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। बस खुद को जरूरत से ज्यादा तनाव देने से बचना होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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