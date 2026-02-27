Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 28 फरवरी 2026 : कर्क राशि वाले सेहत को लेकर रहें सतर्क, नौकरी में बदलाव के संकेत

Feb 27, 2026 10:08 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 28 February 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 फरवरी का दिन…

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 28 फरवरी 2026- आज थोड़ा रोमांटिक मूड में रहें। ऑफिस में क्रिएटिव तरीके अपनाएं, इससे करियर ग्रोथ के बेहतर मौके मिल सकते हैं। काम में नई जिम्मेदारियां लेने से आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिल सकती है। आर्थिक रूप से दिन मजबूत रहेगा। हालांकि सेहत से जुड़ी हल्की परेशानियां रह सकती हैं।

कर्क लव राशिफल- आज रिश्ते में बहस की स्थिति बन सकती है। किसी भी विवादित विषय पर बात करते समय कूटनीतिक रवैया अपनाएं और पार्टनर की भावनाओं या सोच को ठेस न पहुंचाएं। असहमति के दौरान भी संयम बनाए रखें। आज अपने साथी की निजी जिंदगी में दखल देने से बचें। शादीशुदा लोगों को किसी भी तरह के विवाहेतर संबंध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे दांपत्य जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। कुछ महिलाएं अपने पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की छेड़छाड़ में मजा लेंगी, लेकिन ध्यान रखें कि इससे सामने वाले को बुरा न लगे।

कर्क करियर राशिफल- आज करियर पर खास ध्यान देने की जरूरत है। समय पर काम न करने या देरी से पहुंचने की आदत परेशानी खड़ी कर सकती है। आज किसी पुराने दोस्त या सहकर्मी से मुलाकात हो सकती है, जो आपको बेहतर नौकरी का प्रस्ताव दे सकता है। कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। मार्केटिंग से जुड़े लोग, आईटी प्रोफेशनल, शेफ और अभिनेता काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें उपयुक्त निवेशक मिल सकते हैं, जो आने वाले महीनों में लाभदायक साबित होंगे।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज धन आगमन के योग हैं और शेयर बाजार में निवेश के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है। कुछ महिलाएं नया व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और उन्हें प्रमोटर्स के जरिए फंड मिल सकता है। परिवार के भीतर प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भाई-बहन या किसी मित्र के साथ चल रहे आर्थिक विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। दिन के दूसरे हिस्से में दान-पुण्य के कार्यों में धन खर्च करना शुभ रहेगा।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल- आज सीने से जुड़ी हल्की समस्या रह सकती है। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, वे डॉक्टर से सलाह लें। वायरल बुखार, गले में खराश, पाचन संबंधी समस्या और त्वचा की एलर्जी जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। हालांकि कोई गंभीर बीमारी के संकेत नहीं हैं और बुजुर्गों को जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है। दिन का दूसरा हिस्सा शराब और तंबाकू छोड़ने के लिए अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

