कर्क राशिफल 28 अगस्त: आज टीम मीटिंग में सावधानी बरतें, होगी उथल-पुथल

Cancer Horoscope Today 28 August 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 28 अगस्त 2025: अपने पार्टनर पर स्नेह बरसाते रहें। प्रोफेशनल जीवन में भी सफलता मिलेगी। आर्थिक सफलता मिलेगी। सेहत संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं।

कर्क लव लाइफ: आपका रिश्ता ज्यादा बातचीत की मांग करता है, और दोपहर में अहंकार को लेकर थोड़ी-बहुत उथल-पुथल हो सकती है। अपने साथी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। साथ में टाइम स्पेन्ड करने पर विचार करें। बारीकियों पर ज्यादा ध्यान दें। अपने पार्टनर को माता-पिता से मिलवाकर उनकी सहमति लें। सिंगल जातकों को नया प्यार मिल सकता है। इसलिए आपको प्रपोज करने में देर नहीं करनी चाहिए। रिश्ते में किसी दोस्त या रिश्तेदार के हस्तक्षेप से बचना भी अच्छा रहेगा।

करियर राशिफल: काम के परिणाम के लिए आपको आलोचना मिल सकती है। इसे विनम्रता से स्वीकार करना जरूरी है। कुछ आईटी पेशेवर, साथ ही मीडियाकर्मी, मामलों को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। आज का दिन किसी जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूम अपडेट करने के लिए भी अच्छा है। जो लोग अभी-अभी किसी कंपनी में शामिल हुए हैं, उन्हें टीम मीटिंग में अपनी राय देते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, और परिवहन से जुड़े व्यवसायियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: आज समृद्धि आपका साथ देगी और इससे आपको निवेश संबंधी समझदारी भरे फैसले लेने में मदद मिलेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने पर विचार कर सकते हैं। आज घर का रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। कुछ महिलाएं ऑफिस में किसी उत्सव में योगदान देंगी। परिवार में संपत्ति से जुड़े मुद्दों का समाधान भी होगा। व्यवसायी नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे। आप दान भी कर सकते हैं, खासकर सुबह में।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अपनी जीवनशैली का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा करते समय अपनी आंखों की सुरक्षा करें, क्योंकि धूल संक्रमण प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। बाहर के खाने से बचें क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है। आपकी डाइट संतुलित होनी चाहिए, जिसमें आप ऑयली भोजन से बचें और सलाद को अपने मेन्यू का मुख्य हिस्सा बनाएं। मधुमेह या उच्च रक्तचाप वाले लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com