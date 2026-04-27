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कर्क राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अप्रैल का दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Apr 27, 2026 09:58 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 28 April 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अप्रैल का दिन…

कर्क राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अप्रैल का दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 28 अप्रैल 2026- आज दिन की शुरुआत से ही घर या आसपास के माहौल का असर आप पर जल्दी पड़ सकता है। छोटी-छोटी बातें भी मन में बैठ सकती हैं। ऐसा लगेगा कि हर किसी की भावना या जिम्मेदारी आप ही को संभालनी है। लेकिन सच यह है कि हर चीज उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार हम दूसरों का मूड भी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे ही केयर समझ लेते हैं।

आज थोड़ा रुककर देखिए- क्या सच में जरूरी है और क्या आप बस आदत में कर रहे हैं। जितना जरूरी है उतना करें, बाकी चीजों को छोड़ देना भी ठीक है। अपने लिए थोड़ा समय निकालना आज बहुत जरूरी रहेगा। काम को एक-एक करके करें, सब एक साथ संभालने की कोशिश करेंगे तो थकान बढ़ेगी।

आगे पढ़ें कर्क राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-

कर्क राशि का लव राशिफल

आज रिश्तों में सुकून की जरूरत महसूस होगी। आप चाहेंगे कि सामने वाला बिना कहे आपकी बात समझ जाए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। इसलिए जो भी मन में है, उसे सीधे तरीके से कहना बेहतर रहेगा। सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो सादा और केयर करने वाला हो। लेकिन जल्दबाजी में किसी पर भरोसा करने से बचें। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें छोटी-छोटी बातों को दिल में रखने से बचना चाहिए। एक छोटी-सी खुली बात रिश्ते को हल्का कर सकती है।

कर्क राशि का करियर राशिफल

आज काम के माहौल में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। कुछ लोग अपनी जल्दी या उलझन आपके ऊपर डाल सकते हैं। आपको हर चीज में कूदने की जरूरत नहीं है। पहले अपना जरूरी काम पूरा करें, फिर दूसरों की तरफ देखें। नौकरी करने वालों को अपने टास्क साफ रखने होंगे। बिजनेस करने वालों को खर्च और काम के तरीके पर नजर डालनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए आज शांति से पढ़ाई करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

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कर्क राशि का आर्थिक राशिफल

आज घर या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। कुछ चीजें जरूरी होंगी, कुछ सिर्फ मन के कारण। खर्च करने से पहले एक बार सोच लें कि यह जरूरत है या बस उस समय अच्छा लग रहा है। पैसे के मामले में दूसरों की बातों में आकर फैसला लेने से बचें। जो भी करें, सोच-समझकर करें। छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान देंगे तो फायदा होगा।

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कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज शरीर जल्दी थक सकता है। पेट से जुड़ी परेशानी, नींद में गड़बड़ी या पानी कम पीने की वजह से दिक्कत हो सकती है। दिन भर की भागदौड़ और दिमागी थकान असर दिखा सकती है। आज खुद को थोड़ा आराम दें। समय पर खाना खाएं, पानी पिएं और शाम को थोड़ा शांत समय बिताएं।

कर्क राशि वालों के लिए सलाह:

हर चीज अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं है। जितना जरूरी हो, उतना ही संभालें।

लकी नंबर : 7

लकी कलर: क्रीम

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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