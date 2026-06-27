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कर्क राशिफल: आज किस्मत और मेहनत दोनों देंगे साथ, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cancer Horoscope Today: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, करियर और रिश्तों के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। नौकरी और पढ़ाई में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आर्थिक मामलों में संतुलित फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं।

कर्क राशिफल: आज किस्मत और मेहनत दोनों देंगे साथ, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Cancer Horoscope Today 27 June 2026, Kark Rashifal: आपके लिए दिन काफी जीवंत और उत्साह देने वाला रह सकता है। मन में रचनात्मकता, खुशी और कुछ अच्छा करने की इच्छा बढ़ेगी। लोगों से मिलना, बात करना, किसी छोटे आयोजन में शामिल होना या परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। जो बातें पिछले दिनों मन में दबी थीं, उन्हें अब आसान ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। आपकी मौजूदगी और व्यवहार दोनों आकर्षक रह सकते हैं, इसलिए लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, पढ़ाई, शौक या किसी निजी प्रोजेक्ट से जुड़ी खुशी मिल सकती है। फिर भी समय-समय पर भीतर थोड़ी थकान या एकांत की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि सूर्य अभी विश्राम और भीतर झांकने वाला संकेत दे रहा है। चंद्रमा आपकी रचनात्मकता और मन की प्रसन्नता बढ़ा रहा है, जबकि बुध, गुरु और शुक्र आपके व्यक्तित्व में नरमी, समझदारी और आकर्षण जोड़ रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर दिन अच्छा है। बस उत्साह में अपनी सीमाएं न भूलें और ऊर्जा को सही दिशा दें।

कर्क राशि का लव राशिफल

दिल की बात कहना आज अपेक्षाकृत आसान रहेगा। प्रेम संबंधों में मिठास, हल्की रोमांटिकता और साथ में कुछ अच्छा समय बिताने की इच्छा बढ़ सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथी के साथ सहज बातचीत, छोटी आउटिंग या घर पर आराम से बैठना भी मन को खुश करेगा। परिवार के बीच आपकी भूमिका संतुलन बनाने वाली रह सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर या संतोष देने वाली बात सुनने को मिल सकती है। अगर किसी रिश्ते में पहले से उलझन है, तो आज कठोर निर्णय लेने के बजाय नरम संवाद करें। आपकी भावनाएं सच्ची रहेंगी, बस अपेक्षाएं बहुत ऊंची न रखें। सरलता से कही गई बात ज्यादा असर करेगी।

कर्क राशि का करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मददगार है। ध्यान केंद्रित रहेगा और पढ़ी हुई बात याद भी रह सकती है। रचनात्मक क्षेत्र, डिजाइन, लेखन, कला, मीडिया, टीचिंग या प्रस्तुति से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। नौकरी करने वालों में आत्मविश्वास रहेगा और काम को लेकर सकारात्मकता भी दिखेगी। मीटिंग में आपकी बातों को महत्व मिल सकता है, खासकर जब आप तैयारी के साथ बोलें। जो लोग अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, वे नए संपर्क, प्रचार या बाहर के अवसरों पर नजर रखें। बिजनेस वालों के लिए यात्रा या विस्तार की सोच बन सकती है। खेल, मंच या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र में लगे लोगों को सराहना, अच्छी प्रतिक्रिया या प्रोत्साहन मिल सकता है। बस काम का बोझ बढ़ने पर आराम को नजरअंदाज न करें, क्योंकि अत्यधिक व्यस्तता बाद में थकावट दे सकती है।

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कर्क राशि का आर्थिक राशिफल

धन की स्थिति संभली हुई रह सकती है, पर खर्च भी साथ-साथ चलेंगे। अपनी छवि, सुविधा, बच्चों, शौक या सामाजिक कारणों पर पैसा खर्च करने का मन बना सकता है। अगर बजट पहले से तय हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आय में स्थिरता के संकेत हैं, लेकिन किसी साझा पैसे, कागजी काम या उलझे लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी रखें। दिखावे या केवल मूड के आधार पर खरीदारी न करें। छोटी बचत को नजरअंदाज न करें, वही आगे राहत देगी।

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कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी दिख रही है, इसलिए शरीर साथ देगा। मन प्रसन्न रहेगा तो थकान भी कम लगेगी। फिर भी आराम और नींद को हल्के में न लें। मीठा, ठंडा या अनियमित भोजन थोड़ा भारी पड़ सकता है। हल्की वॉक, कुछ स्ट्रेच और पर्याप्त पानी आपको संतुलित रखेंगे। अगर दिनभर लोगों के बीच रहें, तो रात में थोड़ी शांति लेकर मन को रीसेट करें।

आज की सलाह: खुशी में भी संतुलन रखें, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक काम और साफ बातचीत में लगाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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