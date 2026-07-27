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कर्क राशिफल 27 जुलाई 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, रुके काम होंगे पूरे, परिवार का मिलेगा पूरा साथ

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन व्यस्त लेकिन लाभदायक रहेगा। करियर और पढ़ाई में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं और लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ेगी, वहीं परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। 

Cancer Horoscope Today 21 July 2026 Kark Rashi Aaj Ka Rashifal prediction and bhavishyafal
कर्क राशिफल 21 जुलाई 2026

Cancer Horoscope Today 27 July 2026: काम में गति और मन में उत्साह दोनों साथ चल सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को अधिक भरोसे के साथ संभालेंगे और इससे आसपास के लोग भी आप पर विश्वास करेंगे। दिन व्यस्त रहेगा, लेकिन उपयोगी भी रहेगा। जिन लोगों के पास लंबे समय से लंबित काम हैं, वे उन्हें एक एक करके निपटा सकते हैं। रोजमर्रा की अव्यवस्था को ठीक करने, समय बांटने और खुद को व्यवस्थित करने का यह अच्छा मौका है। चंद्रमा काम और दिनचर्या के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटी मेहनत का भी साफ परिणाम दिख सकता है। कुछ लोगों को सामाजिक कार्यक्रम, परिवार की बैठक या किसी छोटे समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे मन हल्का होगा। सूर्य और गुरु आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप आराम छोड़ दें। जो काम हाथ में है, उसी पर ध्यान रखें। उत्साह अच्छा है, लेकिन बीच बीच में विराम लेते रहेंगे तो दिन ज्यादा संतुलित रहेगा।

कर्क राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आपका व्यवहार सहायक और जिम्मेदार रहेगा। परिवार के लोगों को आपसे भरोसा महसूस होगा। जीवनसाथी या साथी के साथ रोजमर्रा की बातों पर अच्छा तालमेल बन सकता है, खासकर अगर आप उनकी छोटी जरूरतों को नोटिस करें। प्रेम संबंधों में दिखावे से ज्यादा देखभाल असर करेगी। किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में साथ समय बिताने से निकटता बढ़ सकती है। अगर हाल में कोई दूरी आई थी, तो उसे सामान्य बातचीत से कम किया जा सकता है। बच्चों के साथ समय बिताने से मन और हल्का होगा।

कर्क राशि का करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा और समझने की क्षमता भी मजबूत रहेगी। प्रतियोगी माहौल में धैर्य और नियमितता आपको आगे रख सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर पकड़ महसूस होगी। जो काम पहले मुश्किल लग रहे थे, वे अब व्यवस्थित तरीके से पूरे हो सकते हैं। सीनियर के साथ बातचीत बेहतर रहेगी और आपकी मेहनत नोटिस भी हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए विस्तार की सोच बन सकती है। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा या बाहर संपर्क बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तैयारी पूरी रखेंगे तो इसका अच्छा उपयोग होगा।

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कर्क राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति संतुलित रह सकती है। आय के साथ खर्च भी रहेगा, लेकिन खर्च अधिकतर उपयोगी कामों पर होगा। परिवार, भोजन, सुविधा, यात्रा या काम से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। कोई छोटी अतिरिक्त कमाई या प्रोत्साहन भी मन खुश कर सकता है। बचत के लिए एक सीधा नियम बनाना मदद देगा। जिस चीज की जरूरत अभी नहीं है, उसे बाद में लेना बेहतर रहेगा। नियमित भुगतान समय पर करते रहें, इससे मानसिक दबाव कम होगा।

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कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। ऊर्जा बनी रहेगी और काम करने का मन भी रहेगा। फिर भी पूरे दिन लगातार भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए बीच में थोड़ा आराम लें। पानी, हल्का भोजन और पर्याप्त नींद का ध्यान रखें। छोटी सैर, स्ट्रेचिंग या सुबह की हल्की कसरत आपको और ताजगी दे सकती है। मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी बेहतर सहयोग देगा।

आज की सलाह: अपने उत्साह को दिनचर्या में ढालें, तभी काम और मन दोनों संतुलित रहेंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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