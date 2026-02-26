कर्क राशिफल 27 फरवरी 2026 : कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 27 February 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 फरवरी का दिन…
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 27 फरवरी 2026- आज पार्टनर की जरूरतों को समझकर चलेंगे तो रिश्ता बेहतर रहेगा। कामकाज में अपने टारगेट पूरे करने में सफलता मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी और शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। पैसों की स्थिति भी आज अच्छी रहने वाली है और कुछ पैसे हाथ में आ सकते हैं। रिश्ते में कुछ अच्छे पल आएंगे और करियर से जुड़े मामलों में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। आज धन और सेहत दोनों ही मामलों में पॉजिटिव स्थिति बनी रहेगी।
कर्क लव राशिफल- आज पार्टनर को निराश न करें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। रिश्ते में अपनापन बनाए रखने के लिए समय निकालें और साथ में कुछ अच्छा वक्त बिताएं। प्यार में धैर्य रखना जरूरी रहेगा और पार्टनर पर पूरा ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। आज अच्छे से सुनने वाला बनना जरूरी है, ताकि सामने वाला अपनी बात खुलकर रख सके। हर किसी को अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, इसलिए पार्टनर की प्राइवेसी का सम्मान करें। कुछ रिश्तों में पुराने प्यार की एंट्री से परेशानी हो सकती है। इससे माहौल बिगड़ सकता है और बात ज्यादा बढ़ने पर नुकसान भी हो सकता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीरता से सोचने का मन बन सकता है।
कर्क करियर राशिफल- आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। अपनी काबिलियत दिखाने का यह अच्छा दिन है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखो, इससे बेवजह की परेशानी से बचोगे। कुछ इलेक्ट्रिशियन, टीचर, जज, रिसेप्शनिस्ट और बैंक में काम करने वाले लोगों को ओवरटाइम करना पड़ सकता है। क्लाइंट को संभालते समय ज्यादा जिम्मेदारी दिखाएं और अपने टारगेट पूरे करने पर फोकस रखें। मीटिंग या सेशन में समझदारी से बात रखें। क्लाइंट और पार्टनर को मनाने के लिए अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस करने वाले लोग नए इलाकों में काम बढ़ाने से जुड़े अहम फैसले ले सकते हैं।
कर्क आर्थिक राशिफल- पहले किए गए निवेश से आज फायदा मिल सकता है। अगर पैसों के मामलों को समझदारी से संभालोगे तो स्थिति और बेहतर हो सकती है। सही बजट बनाकर खर्च और बचत को कंट्रोल करना आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगा। आज पैसों की स्थिति ऐसी रहेगी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर का फर्नीचर खरीदने का मन बन सकता है। किसी दोस्त या भाई-बहन को पैसों में मदद जारी रखना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले लोग फंड से जुड़े पुराने मामलों को सुलझा सकते हैं।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई बड़ी मेडिकल दिक्कत नजर नहीं आ रही है। पहाड़ी इलाके में घूमने का प्लान भी आराम से बनाया जा सकता है। सीने से जुड़ी परेशानी में राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ महिलाओं को मुंह या दांत से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी होगा। बुजुर्ग लोगों को आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चे बाहर खेलते समय हल्की चोट खा सकते हैं। जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है, उन्हें आज खाने-पीने में खास ध्यान रखना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट