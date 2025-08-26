कर्क राशिफल 27 अगस्त: आज पैसे से जुड़े कामों में सावधानी बरतें, सिनीयर्स को नाराज न करें

Cancer Horoscope Today 27 August 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 27 अगस्त 2025: अपने प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने पर ध्यान दें। आज प्रोफेशनल जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कर्क लव लाइफ: प्रेमी की पसंद के प्रति सेंसिटिव रहें। आपको बातचीत के मामले में अधिक रुचि दिखाने की जरूरत है। दोपहर का वक्त सिंगल जातकों के लिए भी प्रेम पाने के लिए अच्छा है। आपकी भावनाओं को आंखों से पढ़ा जाएगा। फीडबैक ज्यादातर पॉजिटिव रहेगा। आज अपने प्रेमी के साथ अधिक समय बिताएं। आपको रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप को रोकने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

करियर राशिफल: ऑफिस में अहंकार को दूर रखें। नई चुनौतियों को स्वीकार करें, जिनमें आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करने की आवश्यकता हो सकती है। कला, संगीत, प्रकाशन, कानून, वास्तुकला, कॉपीराइटिंग, विज्ञापन, फिल्म और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। टीम मीटिंग में भाग लेते समय सावधान रहें। ध्यान रखें कि आपके सुझाव सिनीयर्स को नाराज न करें। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई और शैक्षणिक करियर में प्रगति के कई मौके मिल सकते हैं। व्यवसायी भी अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि यह नए क्षेत्रों और जगहों में निवेश करने का अच्छा समय है।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको धन को सावधानी से मैनेज करने की आवश्यकता है। कुछ पुराने निवेश अच्छे रिटर्न ला सकते हैं लेकिन धन से जुड़ी कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, जिसका असर मुख्य तौर पर व्यवसायियों पर पड़ सकता है। आपको दोस्तों के साथ कुछ आर्थिक मुद्दों को भी सुलझाना पड़ सकता है। परिवार में संपत्ति से जुड़े छोटे-मोटे मुद्दे हो सकते हैं। इसमें हस्तक्षेप करते समय आपको डिप्लोमेटिक होने की आवश्यकता है। कुछ महिलाएं दोपहर के समय घर का रिनोवेशन करेंगी या नया घर खरीदेंगी।

सेहत राशिफल: सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को बेहद सावधान रहना चाहिए। दोपहर के समय में आपको सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए धूल भरे क्षेत्रों में न जाएं। आज तेल-घी युक्त भोजन से बचें और खूब पानी पिएं। पेट में परेशानी हो सकती है, और बाहर का खाना इसका कारण हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

