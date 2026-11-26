Cancer Horoscope in Hindi: आत्मविश्वास में कमी रहेगी और खर्च आमदनी से ज्यादा होगा। भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी, खानपान में सावधानी रखें। पढ़ें 26 नवंबर के लिए कर्क राशि का विस्तृत राशिफल।

अकेले सब संभालने का फैसला आज भारी लगेगा, क्योंकि आपको भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी। आत्मविश्वास में कमी रहेगी और खर्च आमदनी से ज्यादा होगा। किसी अपने से बात करने की इच्छा होगी, फिर भी मन अपनी चिंता तुरंत खोलने में झिझकेगा। नुकसान की संभावना है, इसलिए आज जल्दबाजी से लिया गया आर्थिक कदम कमजोर पक्ष रहेगा। कुंभ राशि के आठवें भाव में राहु किसी अचानक उभरे विषय में रुचि और उसे जानने की बेचैनी बढ़ाएगा। अनिश्चित बात पर मन बार बार लौटेगा। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत पाने की इच्छा दिन को थकाऊ बनाएगी। परिचित लोगों का साथ अच्छा लगेगा, लेकिन लगातार मेलजोल के बाद कुछ देर अपने लिए रहने की जरूरत भी होगी।

कर्क राशिफल (26 नवंबर 2026): बड़ा आर्थिक फैसला टालना होगा उचित करियर राशिफल विद्यार्थियों का समय बेकार की गतिविधियों में निकलने की आशंका है। पढ़ने बैठने और सचमुच पढ़ाई आगे बढ़ाने के बीच दूरी रहेगी। मन किसी और विषय में उलझेगा और तय हिस्से का काम अधूरा रहने की संभावना बनेगी। कारोबार करने वालों की लंबी यात्रा के योग हैं, लेकिन उसके नतीजे बहुत अच्छे रहने के संकेत नहीं हैं। यात्रा की व्यस्तता को कारोबारी सफलता मानकर चलना ठीक नहीं होगा। नौकरी में भी कम आत्मविश्वास अपनी बात रखने को कठिन बना सकता है। पढ़ाई या काम के लिए एक छोटा, पूरा किया जा सकने वाला लक्ष्य रखें। आज अपनी क्षमता पर उठता संदेह अधिक महसूस होगा, जबकि सामने का काम ध्यान मांगता रहेगा।

धन राशिफल आमदनी की तुलना में खर्च ज्यादा रहेगा। घर के आराम या किसी शौक पर पैसा लगाने की संभावना है। तुला राशि के चौथे भाव में अपनी ही राशि में मार्गी शुक्र घरेलू स्नेह और सुख की चाह बढ़ाएगा, साथ ही सुविधाओं पर खर्च की ओर खींचेगा। किसी चीज को घर के लिए उपयोगी मान लेने और उसे अभी खरीदने के बीच का अंतर आज अहम रहेगा। नुकसान की संभावना को देखते हुए बड़ा आर्थिक फैसला टालना उचित होगा। खर्च का दबाव मन में पहले से मौजूद असुरक्षा बढ़ा सकता है। दिन के संकेत अतिरिक्त लाभ का भरोसा नहीं देते। घर में पैसे की जरूरत पर साफ बातचीत होगी, हालांकि उस चर्चा में सहज बने रहना कुछ कठिन लगेगा।

लव राशिफल जीवनसाथी के नाराज होने की संभावना है। आप सहारा चाहेंगे, लेकिन अपनी बात कहने का ढंग संबंध का माहौल प्रभावित करेगा। साथी की प्रतिक्रिया को लेकर मन में संवेदनशीलता रहेगी। परिवार के बीच अपनापन होगा, फिर भी भीतर की चिंता पूरी तरह हल्की महसूस नहीं होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के बारहवें भाव में आएगा। आरंभ में मेलमिलाप और किसी मित्र की अच्छी खबर का सुख होगा। आगे अकेले रहने की इच्छा बढ़ेगी। इसी बदलते मन के कारण बातचीत का उत्साह घटेगा। जीवनसाथी को अपनी थकान शांत शब्दों में बताएं। घर में स्नेह की जरूरत आज साफ महसूस होगी।

सेहत राशिफल खाने पीने के मामले में सावधानी की जरूरत है। आज खानपान को लेकर लापरवाही उचित नहीं रहेगी। थकान की संभावना है और मन की बेचैनी से आराम अधूरा महसूस हो सकता है। दिन के पहले हिस्से की बातचीत अच्छी लगेगी, पर आगे लोगों के बीच ज्यादा देर रहना बोझिल लग सकता है। जल्दी सोना राहत देगा। सेहत के बारे में किसी खास बीमारी का संकेत नहीं है। ध्यान सामान्य देखभाल और पर्याप्त विश्राम पर रहेगा। घर की सुविधा का आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन आराम का वास्तविक समय निकालना अधिक उपयोगी होगा। काम की चिंता साथ लिए बैठे रहने से विश्राम का सुख कम मिलेगा। शांत माहौल में कुछ देर रहने की इच्छा अंत तक बनी रहेगी।

शुभ अंक ३

शुभ रंग पीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें किसी भरोसेमंद अपने को बताएं कि आज आपको बातचीत और सहारे की जरूरत है।

क्या न करें पढ़ाई का समय लगातार फोन देखते हुए न बिताएं।