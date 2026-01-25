Hindustan Hindi News
cancer horoscope today 26 january 2026 love career money health aaj ka kark rashifal
कर्क राशिफल 26 जनवरी: कर्क राशि वालों को संयम, ईमानदारी से मिलेगी सफलता, इन बातों का रखना होगा खास ध्यान

कर्क राशिफल 26 जनवरी: कर्क राशि वालों को संयम, ईमानदारी से मिलेगी सफलता, इन बातों का रखना होगा खास ध्यान

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today 26 January: कर्क राशि वालों को ईमानदारी और संयम से मिल सकती है सफलता। जानिए आज का प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।

Jan 25, 2026 09:56 pm IST
Cancer Horoscope Today 26 January , Aaj Ka Kark Rashifal : आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन और जिम्मेदारी का संकेत दे रहा है। आप ईमानदारी की मशाल थामकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अहंकार और जल्दबाजी से दूरी बनाए रखें। प्रेम जीवन में हल्की-फुल्की गलतफहमियां उभर सकती हैं, जबकि प्रोफेशनल फ्रंट पर चुनौतियां आपको और मजबूत बनाएंगी। धन के मामले में सावधानी जरूरी है और सेहत सामान्य से अच्छी बनी रह सकती है।

कर्क राशि प्रेम राशिफल

आज प्यार के रिश्तों में सबसे बड़ी परीक्षा संवाद और धैर्य की है। छोटी-छोटी बातों पर अहंकार बीच में आ सकता है, जिससे रिश्ते में खटास आने की आशंका है। कोशिश करें कि पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। जो लोग यात्रा पर हैं, उन्हें फोन या मैसेज के जरिए अपने साथी से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक दूरी गलतफहमी को जन्म दे सकती है। ऑफिस रोमांस आज उलझनों में डाल सकता है, जिसका असर निजी और पेशेवर दोनों जीवन पर पड़ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अपेक्षित नतीजे न मिलने से मन थोड़ा उदास रह सकता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए जरूरी है कि शाम के समय जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें, ताकि रिश्ते में मधुरता बनी रहे।

कर्क राशि करियर राशिफल

करियर के मोर्चे पर आज आप नई जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। टीम मीटिंग्स में आपकी प्रतिबद्धता और ईमानदारी आपको अलग पहचान दिलाएगी। बैंकिंग, आईटी, लीगल फील्ड, आर्किटेक्चर, केमिकल, मीडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहेगा। क्लाइंट से बातचीत में सकारात्मक रवैया रखें और प्रोफेशनल अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करें। कुछ उद्यमियों को सरकारी प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है, जो लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। छात्रों के लिए यह दिन अतिरिक्त मेहनत की मांग करता है। अगर आप पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी।

कर्क राशि आर्थिक राशिफल

आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। छोटे-मोटे खर्च या अटके हुए भुगतान को लेकर तनाव हो सकता है। निवेश का मन बनेगा, लेकिन बड़े स्तर पर निवेश करना आज शुभ नहीं माना जा रहा। पुराने बकाया पैसे वापस मिलने के संकेत हैं और जमीन-जायदाद से जुड़े विवादों में राहत मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच-विचार जरूरी है। आज लग्जरी शॉपिंग से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी।

कर्क राशि स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के लिहाज से दिन सामान्य से अच्छा है, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बिगड़ने से तनाव बढ़ सकता है। आज जिम जॉइन करने या फिटनेस रूटीन शुरू करने का अच्छा समय है। धूम्रपान छोड़ने का निर्णय भी लाभकारी रहेगा। कुछ जातकों को वायरल फीवर, गले में खराश, पाचन संबंधी परेशानी या आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को बाहर जाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हड्डियों में दर्द या पुरानी समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि के गुण और स्वभाव

कर्क राशि के लोग स्वभाव से ही संवेदनशील, दयालु और जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनमें भावनाओं की गहराई होती है। इनकी ताकत है अंतर्ज्ञान, व्यावहारिक सोच और दूसरों की परवाह करना, जबकि कमजोरी के तौर पर कभी-कभी जरूरत से ज्यादा भावुक और अधिकार जताने वाले हो सकते हैं।

कर्क राशि संक्षिप्त विवरण

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शरीर का अंग: पेट और छाती

स्वामी ग्रह: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

डॉ. जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष और वास्तु एक्सपर्ट

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ईमेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (सिर्फ WhatsApp)

