कर्क राशिफल 26 अगस्त: आज कुछ लोग धनवान महसूस करेंगे, मिलेगी तारीफ

Cancer Horoscope Today 26 August 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 10:39 PM
Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 26 अगस्त 2025: बातचीत के माध्यम से लव लाइफ को मजबूत बनाए रखें। काम पर चुनौतियों पर विचार करें। धन को मैनेज सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।

कर्क लव लाइफ: प्रेमी/प्रेमिका के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से दूर रहें, क्योंकि छोटी-मोटी झड़प भी रिश्ते में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। आज फालतू बातों से बचें। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में एक-दूसरे का साथ दें। कुछ लोग अपने पुराने रिश्ते में भी वापस आ सकते हैं क्योंकि वे अपने एक्स लवर से मिलेंगे। उन मतभेदों को सुलझाएंगे, जिनके कारण ब्रेकअप हुआ था। सिंगल जातक यात्रा के दौरान, किसी रेस्टोरेंट में, किसी आधिकारिक कार्यक्रम में, या किसी पारिवारिक समारोह में किसी स्पेशल व्यक्ति को पाकर खुश होंगे।

करियर राशिफल: आपको उत्पादकता संबंधी समस्याओं को सुलझाना होगा। ग्राहकों को खुश रखना भी जरूरी है। प्रस्ताव और प्रेजेंटेशन देते समय आपकी स्किल्स की भी परीक्षा होगी। दोपहर का वक्त आपको आगे बढ़ने के मौके प्रदान करेगा। यह आप पर निर्भर है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। आलोचना पर ध्यान न दें और सुनिश्चित करें कि आप अपेक्षाओं पर खरे उतरें। कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूते, परिवहन से जुड़े व्यवसायियों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: आज आप धनवान महसूस कर सकते हैं। इसका असर आपकी जीवनशैली पर भी पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और यहां तक कि वाहन भी खरीदने पर विचार कर सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आज आप उन्हें सुलझाने में सफल रहेंगे। कुछ महिलाओं को तारीफ मिलेगी, जबकि सिनीयर्स को परिवार में किसी उत्सव पर खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है।

सेहत राशिफल: सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें। महिलाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दोपहर में साहसिक खेलों, खासकर पानी के नीचे की गतिविधियों में भाग न लें। कुछ जातकों को आंखों और नाक से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं। यदि आप धुएं के संपर्क में आए हैं, तो इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि धुएं के संपर्क में आने से आपको भी खतरा हो सकता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

