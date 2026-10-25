आज का कर्क राशिफल (25 अक्टूबर 2026): करियर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन पैसों के मामले में रहें सतर्क। पढ़ें कर्क राशि का लव, करियर, आर्थिक, हेल्थ राशिफल और शुभ अंक-रंग।

आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के नौवें भाव में रहेगा। अध्ययन, आस्था या किसी अनुभवी व्यक्ति के विचार समझने में रुचि हो सकती है। मार्गदर्शन मिले तो प्रश्न पूछकर उसका व्यावहारिक पक्ष भी जानें। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के दसवें भाव में आएगा। तब काम की तैयारी, जवाबदेही या अधूरी जिम्मेदारी ध्यान मांग सकती है। धार्मिक गतिविधि में शामिल होना चाहें तो अपनी सुविधा और जरूरी दायित्वों के बीच स्थान बनाएं। परिवार के साथ बिताया समय अच्छा लग सकता है, लेकिन किसी खास प्रतिक्रिया की उम्मीद बांधना जरूरी नहीं। आज समझी हुई बात को छोटे, निभने योग्य कदम में बदलना अधिक उपयोगी रहेगा।

कर्क राशि का करियर राशिफल वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। किसी पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण या काम से जुड़ी यात्रा में प्रवेश की शर्त, जरूरी प्रमाण और तैयारी का स्तर पहले जांचें। वरिष्ठ की बात का सम्मान करते हुए अस्पष्ट निर्देश पर स्पष्टीकरण मांगना उचित है। गुरु कर्क राशि के पहले भाव में उच्च स्थिति में है। अपनी राय रखने की गुंजाइश समझें, लेकिन विषय पर अधिकार उतना ही जताएं जितना अनुभव वास्तव में है। नया व्यवसाय शुरू करने का विचार हो तो पहले सीमित परीक्षण, लागत और संभावित ग्राहक की जरूरत पर काम करें। आज घोषणा करना अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थी अपने उत्तर शिक्षक को दिखाकर विशेष सुधार पूछ सकते हैं। यदि बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा हो, तो अंक का अनुमान लगाने के बजाय उनकी तैयारी और अभ्यास की नियमितता देखें।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल राहु कुंभ राशि के आठवें भाव और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा रकम के विवरण तथा अपने घरेलू संसाधनों की स्पष्टता मांगती है। परिवार के किसी भुगतान, बीमा या संयुक्त बचत में आपकी भूमिका हो तो दस्तावेज और देय राशि मिलाएं। दूसरे व्यक्ति की जानकारी पर भरोसा करते हुए भी अपने हिस्से का हिसाब समझना जरूरी है। नई व्यावसायिक योजना के लिए निजी बचत निकालने से पहले नियमित खर्च सुरक्षित रखें। संभावित आमदनी को अभी की उपलब्ध रकम में न जोड़ें। किसी आर्थिक सहायता की चर्चा हो तो स्पष्ट करें कि वह उपहार है या लौटाने वाली राशि। कर या कानूनी उलझन में संबंधित विशेषज्ञ से तथ्य जांचें।

कर्क राशि का लव राशिफल साथी के प्रति स्नेह जताने के लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं है। यदि साथ समय मिल सके, तो ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें दोनों सहज हों। परिवार के छोटे सदस्य या बच्चे कोई बात साझा करें तो तुरंत सुधार बताने के बजाय पहले पूरी बात सुनें। उनकी कोशिश की सराहना संबंध को सहज रख सकती है, परिणाम की गारंटी नहीं देती। बुध तुला राशि के चौथे भाव में वक्री है। घरेलू कार्यक्रम, खरीद या पुरानी सहमति की पुष्टि करना उपयोगी होगा। किसी बात का अलग अर्थ निकले तो संदेश दोबारा स्पष्ट करें। नए संबंध में परिचय बढ़ाते समय अपनी अपेक्षाएं धीरे बताएं और सामने वाले की सुविधा का सम्मान करें।

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल दिन में उत्साह बना रहे तब भी काम और विश्राम का अनुपात देखें। कई जिम्मेदारियां साथ हों तो भोजन टालकर उन्हें पूरा करने की कोशिश न करें। बाहर की गतिविधि या यात्रा में अपनी सामान्य जरूरत का सामान साथ रखें। हल्की सैर, शांत बैठना या पसंद का पाठ मन को विराम देने के विकल्प हो सकते हैं। किसी दूसरे की व्यायाम योजना अपनी क्षमता जांचे बिना न अपनाएं। स्वास्थ्य के बारे में अच्छा महसूस करना उपयोगी है, पर चल रही देखभाल छोड़ने का आधार नहीं। लगातार असुविधा या नई चिंता हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें।