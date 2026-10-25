आज का कर्क राशिफल 25 अक्टूबर 2026: करियर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन पैसों के मामले में रहें सतर्क
आज का कर्क राशिफल (25 अक्टूबर 2026): करियर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन पैसों के मामले में रहें सतर्क। पढ़ें कर्क राशि का लव, करियर, आर्थिक, हेल्थ राशिफल और शुभ अंक-रंग।
आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के नौवें भाव में रहेगा। अध्ययन, आस्था या किसी अनुभवी व्यक्ति के विचार समझने में रुचि हो सकती है। मार्गदर्शन मिले तो प्रश्न पूछकर उसका व्यावहारिक पक्ष भी जानें। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के दसवें भाव में आएगा। तब काम की तैयारी, जवाबदेही या अधूरी जिम्मेदारी ध्यान मांग सकती है। धार्मिक गतिविधि में शामिल होना चाहें तो अपनी सुविधा और जरूरी दायित्वों के बीच स्थान बनाएं। परिवार के साथ बिताया समय अच्छा लग सकता है, लेकिन किसी खास प्रतिक्रिया की उम्मीद बांधना जरूरी नहीं। आज समझी हुई बात को छोटे, निभने योग्य कदम में बदलना अधिक उपयोगी रहेगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। किसी पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण या काम से जुड़ी यात्रा में प्रवेश की शर्त, जरूरी प्रमाण और तैयारी का स्तर पहले जांचें। वरिष्ठ की बात का सम्मान करते हुए अस्पष्ट निर्देश पर स्पष्टीकरण मांगना उचित है। गुरु कर्क राशि के पहले भाव में उच्च स्थिति में है। अपनी राय रखने की गुंजाइश समझें, लेकिन विषय पर अधिकार उतना ही जताएं जितना अनुभव वास्तव में है। नया व्यवसाय शुरू करने का विचार हो तो पहले सीमित परीक्षण, लागत और संभावित ग्राहक की जरूरत पर काम करें। आज घोषणा करना अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थी अपने उत्तर शिक्षक को दिखाकर विशेष सुधार पूछ सकते हैं। यदि बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा हो, तो अंक का अनुमान लगाने के बजाय उनकी तैयारी और अभ्यास की नियमितता देखें।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के आठवें भाव और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा रकम के विवरण तथा अपने घरेलू संसाधनों की स्पष्टता मांगती है। परिवार के किसी भुगतान, बीमा या संयुक्त बचत में आपकी भूमिका हो तो दस्तावेज और देय राशि मिलाएं। दूसरे व्यक्ति की जानकारी पर भरोसा करते हुए भी अपने हिस्से का हिसाब समझना जरूरी है। नई व्यावसायिक योजना के लिए निजी बचत निकालने से पहले नियमित खर्च सुरक्षित रखें। संभावित आमदनी को अभी की उपलब्ध रकम में न जोड़ें। किसी आर्थिक सहायता की चर्चा हो तो स्पष्ट करें कि वह उपहार है या लौटाने वाली राशि। कर या कानूनी उलझन में संबंधित विशेषज्ञ से तथ्य जांचें।
कर्क राशि का लव राशिफल
साथी के प्रति स्नेह जताने के लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं है। यदि साथ समय मिल सके, तो ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें दोनों सहज हों। परिवार के छोटे सदस्य या बच्चे कोई बात साझा करें तो तुरंत सुधार बताने के बजाय पहले पूरी बात सुनें। उनकी कोशिश की सराहना संबंध को सहज रख सकती है, परिणाम की गारंटी नहीं देती। बुध तुला राशि के चौथे भाव में वक्री है। घरेलू कार्यक्रम, खरीद या पुरानी सहमति की पुष्टि करना उपयोगी होगा। किसी बात का अलग अर्थ निकले तो संदेश दोबारा स्पष्ट करें। नए संबंध में परिचय बढ़ाते समय अपनी अपेक्षाएं धीरे बताएं और सामने वाले की सुविधा का सम्मान करें।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिन में उत्साह बना रहे तब भी काम और विश्राम का अनुपात देखें। कई जिम्मेदारियां साथ हों तो भोजन टालकर उन्हें पूरा करने की कोशिश न करें। बाहर की गतिविधि या यात्रा में अपनी सामान्य जरूरत का सामान साथ रखें। हल्की सैर, शांत बैठना या पसंद का पाठ मन को विराम देने के विकल्प हो सकते हैं। किसी दूसरे की व्यायाम योजना अपनी क्षमता जांचे बिना न अपनाएं। स्वास्थ्य के बारे में अच्छा महसूस करना उपयोगी है, पर चल रही देखभाल छोड़ने का आधार नहीं। लगातार असुविधा या नई चिंता हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें।
कर्क राशि के जातकों के लिए 25 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने और आर्थिक अनुशासन बनाए रखने का है। आज आपका शुभ अंक 2 है और शुभ रंग सफेद रहेगा। आज का शुभ मुहूर्त (अभिजित मुहूर्त) प्रातः 11:42 से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा। आज के दिन नई योजना के लिए उपलब्ध साधनों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और परिवार में किसी बच्चे को पढ़ाई में आवश्यकतानुसार ही सहयोग दें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह को अपनी परिस्थिति जांचे बिना अंतिम निर्णय न मानें। उत्साह में आकर व्यापारिक व्यय न बढ़ाएं और बच्चों या जीवनसाथी से अपनी प्रसन्नता के अनुरूप प्रतिक्रिया पाने का दबाव न बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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