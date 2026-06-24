कर्क राशिफल 25 जून: कर्क राशि वालों की दूर होंगी चिंताएं, पढ़ें आज का कर्क राशिफल
Aaj ka Kark Rashi ka Rashifal: 25 जून को कर्क राशि वालों की सारी चिंताएं अब खत्म होने को हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वहीं बचत के भी शुभ योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
दिन कुछ राहत लेकर खुलता है, जैसे मन पर रखा कोई बोझ हल्का हो गया हो। उठते समय आप सामान्य से अधिक सहज महसूस कर सकते हैं और घर की रोज की तनातनी पीछे छूटती सी लगेगी। ध्यान घर, भीतर की शांति और अपने लोगों के साथ रहने की सादगी भरी खुशी पर रहेगा। परिवार का छोटा मिलना-जुलना या करीबी दोस्तों के साथ सहज समय भावनात्मक रूप से आपको नई ऊर्जा दे सकता है। मां या किसी मातृवत व्यक्ति के साथ संबंध खास तौर पर मधुर रहेंगे। उनसे हुई बात सही समय पर सही सुकून या सलाह दे सकती है। एक शांत संतोष का भाव उपलब्ध है, बस उसे स्वीकार करना होगा। मन को पुरानी चिंताओं या आने वाले समय की फिक्र में मत भटकने दें। वर्तमान पल सचमुच सुखद है। घर को थोड़ा सुंदर बनाने की इच्छा भी हो सकती है। पौधा, सजावट की छोटी चीज या आराम बढ़ाने वाली कोई वस्तु पूरे माहौल को हल्का कर सकती है। आपकी सहज समझ मजबूत है और वह आपको ऐसे लोगों और हालात की ओर ले जाएगी जो सुरक्षित और सुकून देने वाले लगें।
प्रेम और रिश्ते
प्रेम में आज भावनात्मक सुरक्षा आपकी पहली जरूरत रहेगी, और सितारों का रुख भी नरम, संभालने वाले रिश्तों के पक्ष में है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो साथी के साथ आपको भावनात्मक सुरक्षा महसूस होगी। बहुत बड़े प्लान के बिना भी आप दोनों साथ समय बिताकर अच्छा महसूस करेंगे। साथ खाना बनाना या कंबल में बैठकर फिल्म देखना भी दिल भर सकता है। अगर कोई नाजुक बात कहना चाहते हैं, तो माहौल समर्थन देने वाला है। साथी आपकी भावनाओं को पहले से बेहतर समझ सकता है। सिंगल कर्क राशि वालों को लग सकता है कि किसी दोस्ती में धीरे-धीरे अलग तरह की गर्माहट आने लगी है। बदलाव बहुत हल्का हो सकता है, इसलिए अपने करीबी घेरे में किसी खास व्यक्ति के आसपास अपने मन की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यह नाटकीय इजहार या दबाव वाले डेटिंग माहौल का दिन नहीं है। आप स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों की ओर जाएंगे जो घर जैसा सुकून दें। चंद्रमा का चौथे भाव वाला असर भावनात्मक आराम की चाह बढ़ाता है, इसलिए आप उसी ओर झुकेंगे जहां बिना किसी शर्त के अपनापन मिले।
शिक्षा और करियर
पढ़ाई में आज बहुत तेज प्रतिस्पर्धी धार भले न हो, लेकिन समझने और भीतर उतारने की क्षमता अच्छी रहेगी। आरामदायक और परिचित माहौल में पढ़ना, लिखना या अध्ययन करना ज्यादा फलदायी रहेगा। यदि किसी शैक्षणिक लक्ष्य को लेकर दबाव चल रहा है, तो आज थोड़ा पीछे हटकर समझ पाएंगे कि प्रगति उतनी कम नहीं जितनी आप मान रहे थे। करियर में रफ्तार स्थिर रहेगी, भागदौड़ वाली नहीं। भीतर की स्थिरता काम को भी सहारा देगी। किसी सहकर्मी से हुई सामान्य बातचीत विचार-विमर्श में बदल सकती है और पुराने अटके मसले का रचनात्मक हल दे सकती है। काम पर गलतफहमियां साफ करने के लिए भी दिन अच्छा है। आपका शांत रवैया तनाव कम कर सकता है। कारोबार में माता-पिता या परिवार के किसी बड़े से आर्थिक मदद या उपयोगी सलाह मिल सकती है। मार्गदर्शन मांगने में संकोच न करें। नया वाहन या कोई बड़ा साधन खरीदने का विचार मन में हो सकता है। विकल्पों की जानकारी लेने के लिए समय ठीक है, लेकिन अंतिम फैसला थोड़ी देर बाद लेना बेहतर रहेगा।
धन और वित्त
आज का आर्थिक विषय सुरक्षा और जमा करने से जुड़ा है। माता-पिता या परिवार की ओर से कुछ धन मिल सकता है, जिससे बचत को अच्छा सहारा मिल जाए। सेविंग्स लक्ष्य देखने, नया खाता खोलने या नियमित जमा की व्यवस्था करने के लिए दिन ठीक है। खर्च की इच्छा घर और परिवार की ओर मुड़ सकती है, और यह संसाधनों का समझदारी भरा उपयोग होगा। घर का आराम बढ़ाने वाली चीज खरीदना ठीक रहेगा। हालांकि, बड़े और अचानक खर्च, खासकर वाहन पर, सावधानी मांगते हैं। इच्छा भले हो, पर दिन की ऊर्जा बचत और योजना के लिए ज्यादा उपयुक्त है, किसी बहुत बड़े नए आर्थिक बोझ के लिए नहीं। कारोबार में आय का प्रवाह स्थिर रह सकता है, अचानक उछाल जैसा नहीं। कैश फ्लो को व्यवस्थित रखना आराम देगा। परिवार का सहारा सीधा पैसा भी हो सकता है, या किसी उपयोगी परिचय और संपर्क के रूप में भी मिल सकता है।
स्वास्थ्य और कल्याण
मानसिक और भावनात्मक स्थिति ठीक रहने से शरीर पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तनाव कम होने से नसों को राहत मिलेगी। नींद बेहतर हो सकती है और सुबह सच में आराम मिला हुआ महसूस होगा। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए शांत और सकारात्मक लोगों के बीच रहें और अनावश्यक उलझनों से दूर रहें। हल्का और जमीन से जोड़ने वाला व्यायाम, जैसे योग या प्रकृति में धीमी चाल की वॉक, आज बहुत ठीक रहेगा। पेट आपकी भावनात्मक स्थिति का संकेतक बन सकता है, इसलिए गर्म, घर का बना और आसानी से पचने वाला भोजन लें। बहुत ठंडा, भारी या प्रोसेस्ड खाना भारी लग सकता है। मां या किसी देखभाल करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ाव केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि राहत देने वाला भी रहेगा। उनसे थोड़ा समय बात करना भी ऊर्जा को बेहतर कर सकता है।
आज की सलाह: सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए बचत में आज थोड़ा सा ही सही, कुछ जरूर जोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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