कर्क राशिफल 25 जुलाई 2026: करियर में मिलेगा नया मौका, प्रेम जीवन रहेगा खुशनुमा, सेहत भी देगी साथ
Cancer Horoscope 25 July 2026: कर्क राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और मन पसंदीदा कामों में लगेगा। प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।
Cancer Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मन हल्का रहेगा और किसी काम को करने का उत्साह भी बना रहेगा। जिन बातों को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनाव था, उनमें अब राहत मिल सकती है। आज आप उन कामों में ज्यादा मन लगाएंगे जो आपको पसंद हैं। आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा, इसलिए अपनी राय साफ और आसान भाषा में रखें। अगर पढ़ाई, कला, लेखन या किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हैं तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए नया फैसला लेने का समय आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल न करें। नौकरी करने वालों का दिन सामान्य रहेगा और रुके हुए काम धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। आज दिखावे से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देंगे तो फायदा होगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। अगर किसी से मन की बात कहना चाहते हैं तो सही समय मिल सकता है। प्रेम संबंधों में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। जो लोग शादीशुदा हैं, वे जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार में भी माहौल खुशनुमा रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बस छोटी-छोटी बातों पर जिद करने से बचें।
कर्क राशि का करियर राशिफल
छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। कठिन लगने वाले विषय भी अब धीरे-धीरे समझ आने लगेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नियमित पढ़ाई का फायदा मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन ठीक रहेगा। अधिकारी आपके काम से संतुष्ट हो सकते हैं। अगर आपकी नौकरी में लोगों से बातचीत या प्रेजेंटेशन का काम है तो आपकी बात की तारीफ हो सकती है। व्यापारियों को कोई नया मौका मिल सकता है, लेकिन किसी भी निवेश या बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन संतुलित रहेगा। आमदनी ठीक रहेगी और पुराने प्रयासों का फायदा भी मिल सकता है। अगर कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें। बिना सोचे किसी की बातों में आकर पैसा न लगाएं। घर, बच्चों या अपनी किसी पसंद की चीज पर खर्च हो सकता है। खर्च करें, लेकिन बजट का ध्यान जरूर रखें।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत पहले से बेहतर रहेगी। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और काम करने का मन भी करेगा। समय पर खाना खाएं और थोड़ा व्यायाम या सुबह की सैर जरूर करें। ज्यादा तला-भुना या मीठा खाने से बचें। रात को देर तक जागने की आदत भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आराम और काम के बीच संतुलन बनाए रखेंगे तो पूरा दिन अच्छा बीतेगा।
आज की सलाह
आज मन की बात खुलकर कहें, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में आकर नहीं, सोच-समझकर लें। यही समझदारी आपको आगे फायदा दिलाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
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