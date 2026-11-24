कर्क राशिफल (24 नवंबर 2026): आज प्रगति उम्मीद से धीमी रहेगी, धन से जुड़ी बात में रहेगा उत्साह
Cancer Horoscope in Hindi: कमाई और अपनों से मेलजोल के लिए अच्छा दिन। तैयारी में जल्दबाजी से सावधान। कमाई और अपनों से मेलजोल के लिए अच्छा दिन। तैयारी में जल्दबाजी से सावधान। पढ़ें 24 नवंबर के लिए कर्क राशि का विस्तृत राशिफल।
लंबे समय से मन में रखी कोई इच्छा आज पूरी होगी। अच्छी कमाई के योग हैं और समाज में आपके काम को सम्मान मिलने की संभावना है। अपनी खुशी किसी अपने से साझा करेंगे तो बातचीत में उत्साह रहेगा। बड़े भाई या बहन का सहयोग मिलने के योग हैं। उनका साथ आपके लिए भरोसे की बात होगा। दिन के अनुभवों में अपनापन रहेगा और अपनी कोशिशों को लेकर संतोष होगा। जीवनसाथी के साथ प्रेम भरे पल होंगे। रोज की बातचीत में भी निकटता महसूस होगी। अपनी खुशी को बड़े आयोजन का रूप देने की बेचैनी कम रहेगी। किसी परिचित से मिलते समय मन खुला रहेगा और लोगों के बीच अपनी उपस्थिति अच्छी लगेगी।
कर्क राशिफल (24 नवंबर 2026): आज प्रगति उम्मीद से धीमी रहेगी, धन से जुड़ी बात में रहेगा उत्साह
करियर और शिक्षा
सामने आकर किए जाने वाले काम अच्छे चलने के योग हैं। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के दसवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। आरंभ में काम पर ध्यान जाएगा, फिर संपर्कों और मित्रों से मेलजोल का महत्व बढ़ेगा। किसी मित्र की अच्छी खबर से खुशी होगी। वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को प्रमुख रखेगा। पढ़ाई में अपनी क्षमता को लेकर सजगता रहेगी। वरिष्ठों के सामने अपनी बात का महत्व महसूस होगा। मीन राशि के नौवें भाव में वक्री शनि मार्गदर्शक से जुड़ी बात या यात्रा के लिए तैयारी मांगेगा। प्रगति उम्मीद से धीमी रहेगी। पूछने वाली मुख्य बात पहले तय कर लें।
आर्थिक स्थिति
आज अच्छी आमदनी की संभावना है। धन से जुड़ी बातचीत में उत्साह होगा और आगे के लिए बचत करने की इच्छा रहेगी। सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में रकम लगाने के योग हैं। भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा अलग रखने का विचार प्रमुख रहेगा। अपने श्रम से होने वाली कमाई संतोष देगी। धन का उपयोग कहां हो, इस पर आपका ध्यान जाएगा। घर में आर्थिक योजना की चर्चा होगी तो आप अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रख पाएंगे। सावधानी यह है कि आज की अनुकूल कमाई को हर निवेश में तय लाभ का भरोसा न मानें। निवेश के लिए अपनी जरूरतों से अलग रखी रकम ही तय करें। आर्थिक विषय पर सोचते समय मन में आगे की तैयारी का भाव रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी के साथ दिन प्रेम भरा रहेगा। एक-दूसरे के पास बैठना अच्छा लगेगा और बातों में आत्मीयता होगी। लंबे इंतजार की इच्छा पूरी होने का सुख आपके व्यवहार में दिखाई देगा। साथी से दिन की खुशी साझा करने पर संबंध का अपनापन महसूस होगा। बड़े भाई या बहन के सहयोग की संभावना परिवार के प्रति भरोसा बढ़ाएगी। मित्र की अच्छी खबर भी बातचीत का सुखद विषय होगी। लोगों से मिलने पर अपनी खुशी छिपाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। सामाजिक सम्मान के योग आपके लिए उत्साह की बात होंगे, जबकि घर का साथ मन को सहज रखेगा। जीवनसाथी के साथ कुछ समय केवल बातचीत के लिए रखें।
स्वास्थ्य
मन प्रसन्न रहेगा और दिन की अच्छी बातों पर ध्यान टिकेगा। इच्छा पूरी होने का संतोष भीतर हल्कापन लाएगा। काम की जिम्मेदारी के साथ लोगों से जुड़ने की रुचि रहेगी। अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सजगता भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के किसी खास बदलाव का संकेत नहीं है, इसलिए आज का अच्छा मन शारीरिक क्षमता का पैमाना न बने। तैयारी में अपेक्षा से अधिक समय लगने पर अधीरता महसूस होगी। मित्रों से हुई बातचीत मन को फिर सहज करेगी। दिन की गतिविधियों के बीच छोटा विराम रखें। अपने लोगों के साथ बिताया समय भावनात्मक सुकून देगा और जीवनसाथी के पास बैठकर दिन की व्यस्तता हल्की लगेगी।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
बड़े भाई या बहन से अपनी खुशी साझा करें।
क्या न करें
वरिष्ठ से बातचीत में अपनी बात मनवाने के लिए स्वर ऊंचा न करें।
कल का राशिफल
कल आमदनी खर्च संभालेगी, कारोबार औसत रहेगा। प्रेम सुधरने की संभावना है। लंबी यात्रा रद्द होगी। पढ़ाई में सहपाठी की मदद मिलेगी। घर खरीदने की योजना फिलहाल टालना उचित रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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