Cancer Horoscope in Hindi: कमाई और अपनों से मेलजोल के लिए अच्छा दिन। तैयारी में जल्दबाजी से सावधान। कमाई और अपनों से मेलजोल के लिए अच्छा दिन। तैयारी में जल्दबाजी से सावधान। पढ़ें 24 नवंबर के लिए कर्क राशि का विस्तृत राशिफल।

लंबे समय से मन में रखी कोई इच्छा आज पूरी होगी। अच्छी कमाई के योग हैं और समाज में आपके काम को सम्मान मिलने की संभावना है। अपनी खुशी किसी अपने से साझा करेंगे तो बातचीत में उत्साह रहेगा। बड़े भाई या बहन का सहयोग मिलने के योग हैं। उनका साथ आपके लिए भरोसे की बात होगा। दिन के अनुभवों में अपनापन रहेगा और अपनी कोशिशों को लेकर संतोष होगा। जीवनसाथी के साथ प्रेम भरे पल होंगे। रोज की बातचीत में भी निकटता महसूस होगी। अपनी खुशी को बड़े आयोजन का रूप देने की बेचैनी कम रहेगी। किसी परिचित से मिलते समय मन खुला रहेगा और लोगों के बीच अपनी उपस्थिति अच्छी लगेगी।

कर्क राशिफल (24 नवंबर 2026): आज प्रगति उम्मीद से धीमी रहेगी, धन से जुड़ी बात में रहेगा उत्साह करियर और शिक्षा सामने आकर किए जाने वाले काम अच्छे चलने के योग हैं। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के दसवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। आरंभ में काम पर ध्यान जाएगा, फिर संपर्कों और मित्रों से मेलजोल का महत्व बढ़ेगा। किसी मित्र की अच्छी खबर से खुशी होगी। वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को प्रमुख रखेगा। पढ़ाई में अपनी क्षमता को लेकर सजगता रहेगी। वरिष्ठों के सामने अपनी बात का महत्व महसूस होगा। मीन राशि के नौवें भाव में वक्री शनि मार्गदर्शक से जुड़ी बात या यात्रा के लिए तैयारी मांगेगा। प्रगति उम्मीद से धीमी रहेगी। पूछने वाली मुख्य बात पहले तय कर लें।

आर्थिक स्थिति आज अच्छी आमदनी की संभावना है। धन से जुड़ी बातचीत में उत्साह होगा और आगे के लिए बचत करने की इच्छा रहेगी। सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में रकम लगाने के योग हैं। भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा अलग रखने का विचार प्रमुख रहेगा। अपने श्रम से होने वाली कमाई संतोष देगी। धन का उपयोग कहां हो, इस पर आपका ध्यान जाएगा। घर में आर्थिक योजना की चर्चा होगी तो आप अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रख पाएंगे। सावधानी यह है कि आज की अनुकूल कमाई को हर निवेश में तय लाभ का भरोसा न मानें। निवेश के लिए अपनी जरूरतों से अलग रखी रकम ही तय करें। आर्थिक विषय पर सोचते समय मन में आगे की तैयारी का भाव रहेगा।

प्रेम और रिश्ते जीवनसाथी के साथ दिन प्रेम भरा रहेगा। एक-दूसरे के पास बैठना अच्छा लगेगा और बातों में आत्मीयता होगी। लंबे इंतजार की इच्छा पूरी होने का सुख आपके व्यवहार में दिखाई देगा। साथी से दिन की खुशी साझा करने पर संबंध का अपनापन महसूस होगा। बड़े भाई या बहन के सहयोग की संभावना परिवार के प्रति भरोसा बढ़ाएगी। मित्र की अच्छी खबर भी बातचीत का सुखद विषय होगी। लोगों से मिलने पर अपनी खुशी छिपाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। सामाजिक सम्मान के योग आपके लिए उत्साह की बात होंगे, जबकि घर का साथ मन को सहज रखेगा। जीवनसाथी के साथ कुछ समय केवल बातचीत के लिए रखें।

स्वास्थ्य मन प्रसन्न रहेगा और दिन की अच्छी बातों पर ध्यान टिकेगा। इच्छा पूरी होने का संतोष भीतर हल्कापन लाएगा। काम की जिम्मेदारी के साथ लोगों से जुड़ने की रुचि रहेगी। अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सजगता भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के किसी खास बदलाव का संकेत नहीं है, इसलिए आज का अच्छा मन शारीरिक क्षमता का पैमाना न बने। तैयारी में अपेक्षा से अधिक समय लगने पर अधीरता महसूस होगी। मित्रों से हुई बातचीत मन को फिर सहज करेगी। दिन की गतिविधियों के बीच छोटा विराम रखें। अपने लोगों के साथ बिताया समय भावनात्मक सुकून देगा और जीवनसाथी के पास बैठकर दिन की व्यस्तता हल्की लगेगी।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें बड़े भाई या बहन से अपनी खुशी साझा करें।

क्या न करें वरिष्ठ से बातचीत में अपनी बात मनवाने के लिए स्वर ऊंचा न करें।