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कर्क राशिफल 24 अप्रैल 2026 : कर्क राशि वाले आज हो सकते हैं परेशान, तनाव की बनेगी स्थिति, इन बातों का रखें ध्यान

Apr 23, 2026 09:54 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 24 April 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 अप्रैल का दिन…

कर्क राशिफल 24 अप्रैल 2026 : कर्क राशि वाले आज हो सकते हैं परेशान, तनाव की बनेगी स्थिति, इन बातों का रखें ध्यान

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 24 अप्रैल 2026- आज कोई छोटी बात दिल को ज्यादा लग सकती है। किसी की बात, अंदाज या कोई छोटी स्थिति आपके मन में अटक सकती है। आप बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर असर बना रहेगा। असली मुश्किल यही है कि आप खुद को ठीक दिखाने में ज्यादा ऊर्जा लगा सकते हैं। दिन तब आसान लगेगा जब आप मान लेंगे कि बात आपको लगी है। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद से सच छुपाना भी ठीक नहीं है। थोड़ा शांत रहें, कम लोगों से बात करें और एक सच्ची प्रतिक्रिया दें—दिन अपने आप हल्का लगने लगेगा।

आगे पढ़ें, कर्क राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-

कर्क राशि का लव राशिफल- आज आपको वही चीज अच्छी लगेगी जिसमें सुकून हो, ना कि सिर्फ excitement। अगर कोई सामने वाला बहुत हल्के में बात कर रहा है या आपकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा, तो आप दूरी बना सकते हैं। सिंगल लोग ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित होंगे जिसके साथ आराम महसूस हो। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि मन की बात सीधे कह दें। जो बात चुभी है, उसे छुपाने से दूरी बढ़ेगी।

कर्क राशि का करियर राशिफल- आज मन थोड़ा भटका हुआ रह सकता है, जिससे काम में ध्यान कम लग सकता है। कोई पर्सनल बात दिमाग में चलती रहेगी और काम पर असर डाल सकती है। नौकरी में हैं तो जरूरी काम पर फोकस करें और खुद को ज्यादा काम में न उलझाएं। बिजनेस में हैं तो दिखावे से ज्यादा काम पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स शांत जगह पर पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल- आज मन को शांत करने के लिए कुछ खरीदने का मन कर सकता है। कोई छोटी चीज लेकर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जरूरी है कि सोच लें कि यह जरूरत है या सिर्फ मन का असर है। पैसों के मामले में आज थोड़ा रुककर चलना बेहतर रहेगा। कोई भी खर्च करने से पहले दो बार सोचें।

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कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज शरीर में वही महसूस होगा जो मन में चल रहा है। पेट भारी लगना, थकान, आंखों में बोझ या बेचैनी महसूस हो सकती है। जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा आराम दें। अच्छा खाना खाएं, पानी पिएं और ज्यादा लोगों या शोर से दूर रहें।

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सलाह- जो बात दिल को लगी है, उसे दबाएं नहीं। थोड़ा सच मान लेंगे तो दिन आसान हो जाएगा।

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लकी रंग: मीडियम वायलेट रेड

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डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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