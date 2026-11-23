Cancer Horoscope in Hindi : निजी जीवन में रोमांटिक भाव रहेगा और साथ बैठने का साधारण अवसर भी सुख देगा। काम की स्थिति सुधरने के योग हैं। पढ़ें 23 नवंबर के लिए कर्क राशि का विस्तृत राशिफल।

आज का कर्क राशिफल: घर में पिता की सेहत को लेकर राहत मिलने की संभावना है और मन की चिंता दूर होगी। काम की स्थिति सुधरने के योग हैं। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क होने और उनसे पेशेवर मदद मिलने की संभावना है। घर की बातों में आज कुछ पीछे हटने का मन होगा। हर विषय पर अपनी राय देने की इच्छा कम रहेगी। इसके बावजूद काम के प्रति सक्रियता बनी रहेगी और दिन व्यस्त गुजरेगा। जीवनसाथी की संगत अच्छी लगेगी। घर से बाहर के काम तक अपनी भूमिका साफ दिखेगी। मन का बोझ घटने पर सामने की जिम्मेदारी अधिक सहज लगेगी। निजी जीवन में रोमांटिक भाव रहेगा और साथ बैठने का साधारण अवसर भी सुख देगा।

एक नजर में: काम में सुधार और एकाग्र पढ़ाई के लिए अच्छा दिन। पारिवारिक बातचीत में तीखेपन से सावधान।

कर्क राशिफल (23 नवंबर 2026): कर्क राशि आज मन रहेगा रोमांटिक करियर राशिफल सामने आने वाले काम अच्छे जाएंगे और आपकी मेहनत पर लोगों की नजर पड़ेगी। महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत कामकाज की दिशा स्पष्ट करेगी। उनके सहयोग से कार्यस्थल की स्थिति सुधरने की संभावना है। नौकरी में अपनी भूमिका सामने रखने के लिए दिन अनुकूल है। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के दसवें भाव में रहेगा। इससे पेशेवर जिम्मेदारी पर ध्यान रहेगा और सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले काम अनुकूल चलेंगे। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर टिकेगा और विषय समझने में एकाग्रता रहेगी। महत्वपूर्ण बातचीत में अपनी जरूरत सीधे रखें। आज काम की चर्चा के साथ उसे पूरा करने की सक्रियता भी दिखाई देगी। मन की चिंता कम होने से पढ़ने बैठना सहज लगेगा।

धन राशिफल जीवनसाथी के नाम संपत्ति मिलने या लेने की संभावना है। इस विषय पर बातचीत में साझी जरूरतों का महत्व सामने आएगा। अभी संकेत संभावना का है, किसी बड़े नतीजे को तय मानना उचित नहीं होगा। सिंह राशि के दूसरे भाव में केतु धन और परिवार की कुछ बातों से पीछे हटने या कोई आग्रह छोड़ने का भाव देगा। जिस आर्थिक इच्छा पर पहले अधिक जोर था, उसका आकर्षण आज कम लगेगा। काम की स्थिति सुधरने के संकेत भविष्य की योजना पर सोचने का भरोसा देंगे। संपत्ति के विषय में जीवनसाथी की प्राथमिकता समझें। आज धन की चर्चा में आपकी दिलचस्पी हर समय एक जैसी नहीं रहेगी। कुछ बातों को फिलहाल छोड़ देने से मानसिक जगह बनेगी।

लव राशिफल मन रोमांटिक रहेगा और जीवनसाथी की संगत का आनंद मिलेगा। काम में व्यस्तता के बीच भी साथ बैठने का मन होगा। परिवार के बीच अपनी बात कहने में जोश रहेगा। सिंह राशि के दूसरे भाव में मंगल बोलचाल में गर्मी और छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ेंगे। इससे अपनापन होते हुए भी किसी घरेलू बात पर स्वर तेज होने की प्रवृत्ति रहेगी। चेतावनी साफ है, क्षण भर की झुंझलाहट को कठोर शब्दों में न उतारें। अपनी व्यस्तता का कारण सीधे कहें। कुछ विषयों पर पीछे हटने की इच्छा और साथी के करीब रहने का भाव साथ रहेंगे। आज रिश्ते का सुख रोजमर्रा की बातचीत में मिलेगा। काम की चर्चा समाप्त होने पर निजी बातों के लिए मन अधिक तैयार होगा।

सेहत राशिफल पिता की सेहत में सुधार की संभावना है। इससे आपकी चिंता घटेगी और मन को राहत मिलेगी। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना उचित रहेगा। उनकी बताई परेशानी को टालना ठीक नहीं होगा। घर की सेहत संबंधी बात काम के बीच भी ध्यान में रहेगी। अपनी व्यस्तता के कारण आराम का समय पीछे जाने की संभावना है। दिनचर्या में विश्राम के लिए थोड़ी जगह रखें। आज मानसिक हल्कापन अच्छा अनुभव होगा और जिम्मेदारियों को लेकर घबराहट कम रहेगी। किसी खास बीमारी का अनुमान लगाने का आधार नहीं है। पिता को लेकर बेहतर संकेत उम्मीद देंगे। परिवार की देखभाल और अपने काम के बीच ध्यान बंटेगा, फिर भी मन पहले से अधिक संभला हुआ रहेगा।

शुभ अंक: ३

शुभ रंग: पीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें: माता से उनकी तबीयत के बारे में आराम से बात करें।

क्या न करें: काम की जल्दी में जीवनसाथी की बात बीच में काटकर जवाब न दें।