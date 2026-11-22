Cancer Horoscope in Hindi: कर्क राशि वालों आज काम अच्छा चलने पर भी मन हर उत्तर से संतुष्ट नहीं होगा। कोई बात मन में अटकी रहेगी। पढ़ें 22 नवंबर के लिए कर्क राशि का विस्तृत राशिफल।

Cancer Horoscope today 22 november 2026 aaj ka kark rashifal, आज का कर्क राशिफल: काम पर आपकी मेहनत सामने आएगी और वरिष्ठों से सम्मान तथा सहयोग मिलने के योग हैं। आज जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी उपयोगिता का भरोसा रहेगा। कारोबार में विस्तार की योजना बनेगी और दूसरे स्रोतों से आमदनी होने की संभावना है। इस अच्छे पक्ष के साथ भीतर कुछ जानने की बेचैनी भी रहेगी। कुंभ राशि के आठवें भाव में राहु किसी विषय में अचानक रुचि जगाएगा और अनिश्चित बात का जवाब जल्दी पाने की चाह बढ़ाएगा। काम अच्छा चलने पर भी मन हर उत्तर से संतुष्ट नहीं होगा। घर में जीवनसाथी प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। संतान के व्यवहार से आपकी खुशी पूरी नहीं होगी और उसकी कोई बात मन में अटकी रहेगी। दिन में काम और घर का स्वर अलग रहेगा। बाहर अपनी भूमिका स्पष्ट महसूस होगी, जबकि घर की बातचीत में आपको अधिक धैर्य की जरूरत महसूस होगी।

एक नजर में: काम की पहचान और अतिरिक्त आमदनी के लिए अच्छा दिन। संतान की सेहत की अनदेखी से सावधान।

कर्क राशिफल (22 नवंबर 2026): कर्क राशि आज दूसरे सोर्स से मिलेगा धन, किए गए काम पर पड़ेगी नजर करियर राशिफल नौकरी में किए गए काम पर नजर पड़ेगी। वरिष्ठों से सहयोग मिलने के संकेत हैं और आपकी मेहनत को सम्मान मिलने की संभावना है। सामने आकर संभाले जाने वाले काम अनुकूल ढंग से चल सकते हैं। पूरे दिन मेष राशि के दसवें भाव में चंद्रमा आपकी पेशेवर भूमिका को प्रमुख बनाएगा। इससे काम की जिम्मेदारी मन में साफ रहेगी और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। कारोबार करने वाले विस्तार की योजना बनाएंगे। अभी योजना का आकार समझने का चरण रहेगा, इसलिए उसे तुरंत पूरी हुई उपलब्धि मानना जल्दबाजी होगी। विद्यार्थियों की गति धीमी रहेगी। पढ़ने बैठने के बाद विषय पकड़ने में समय लगेगा और दूसरों की रफ्तार देखकर खीझ होगी। अपनी तैयारी का एक छोटा हिस्सा पूरा करने पर ध्यान दें। दिन के अंत में किया हुआ काम अधिक स्पष्ट दिखाई देगा।

धन राशिफल मुख्य आमदनी के अतिरिक्त दूसरे स्रोत से धन मिलने की संभावना है। इससे आर्थिक सोच में कुछ खुलापन आएगा। कारोबार बढ़ाने की योजना में भविष्य की कमाई का हिसाब प्रमुख रहेगा, हालांकि आज ही उसका परिणाम तय नहीं होगा। घर से जुड़े पैसे के विषय पर बातचीत होगी। तुला राशि के चौथे भाव में बुध संदेश और चर्चा को सहज बनाएगा। घरेलू जरूरत समझाने या किसी खरीद से जुड़ी बात स्पष्ट करने के लिए दिन अनुकूल है। सौदे की बातचीत आगे बढ़ सकती है, मगर खरीद पूरी होने का पक्का संकेत नहीं है। नई रुचि में खर्च करने की इच्छा भी उठेगी। किसी अचानक पसंद आए विषय के लिए रकम तय करने से पहले अपनी वर्तमान जरूरत सामने रखें।

लव राशिफल जीवनसाथी का मन प्रसन्न रहेगा और रिश्ते में संतोष होगा। दिन भर की बात घर आकर बताने पर बातचीत सहज चलेगी। साथी के साथ रोज की व्यवस्था पर सहमति बनाना आसान लगेगा। संतान के व्यवहार को लेकर आपकी नाराजगी रहेगी। किसी बात पर उसकी प्रतिक्रिया आपकी अपेक्षा से अलग होगी और आप उसे बार बार सोचेंगे। यहां साफ चेतावनी है, बच्चे की सेहत से जुड़ी जरूरत को व्यवहार की नाराजगी में अनदेखा न करें। परिवार की बातचीत में उसकी स्थिति समझने की जरूरत सामने रहेगी। घर का वातावरण चर्चा के लिए अनुकूल रहेगा, इसलिए बात भीतर रखने की खींचतान कम होगी। आज अपने काम की खुशी और बच्चे को लेकर चिंता साथ रहेंगी। बच्चे से बातचीत के लिए शांत समय चुनें। साथी के साथ अपनापन बना रहेगा।

सेहत राशिफल अपनी सेहत से अधिक आज संतान की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। किसी खास बीमारी का संकेत नहीं है, मगर उसकी देखभाल की मांग को हल्का समझना ठीक नहीं होगा। आपके मन में अनिश्चित बातों को लेकर बेचैनी रहेगी। एक उत्तर मिलने के बाद दूसरा सवाल उठेगा और मानसिक व्यस्तता बढ़ेगी। काम में पहचान मिलने की खुशी इस तनाव के साथ चलेगी। अपनी दिनचर्या में आराम की जगह बनाए रखने से सहजता रहने की संभावना है। लगातार अनुमान लगाने से मन जल्दी थका हुआ लगेगा। शाम को घरेलू बातचीत में कुछ स्पष्टता आएगी और भीतर का दबाव कम महसूस होगा।

शुभ अंक-१

शुभ रंग-लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें काम की प्रगति वरिष्ठ के सामने साफ शब्दों में रखें। आपकी भूमिका पहचाने जाने के योग हैं।