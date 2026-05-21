कर्क राशिफल 22 मई 2026: कर्क राशि वालों के लिए दिन रहेगा चुनौतियों से भरा, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Today, aaj ka Kark rashi rashifal 22 May 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 मई का दिन।
Today Cancer Horoscope 22 May 2026, आज का कर्क राशिफल: स्वगृही चंद्रमा और अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आज कर्क राशि वालों के जीवन में विशेष प्रभाव डाल रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आपको मानसिक रूप से अधिक सजग बनाएगी। दिन के कई कार्य आपके पक्ष में जाते दिखाई देंगे और लंबे समय से रुकी योजनाओं में गति आने की संभावना बनेगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। आज खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। परिवार की समस्याओं का हल निकालने में सफल रहेंगे।
पढ़ें आज का कर्क राशिफल-
कर्क लव राशिफल- आज का दिन आपकी लव लाइफ थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जीवनसाथी के साथ अनबन के संकेत हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं। बिना वजह आपको मानसिक तनाव घेर सकता है। धैर्य बनाए रखें। विवाहित जातक जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
कर्क करियर राशिफल- करियर के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए दिन उतार-चढ़ाव रहने वाला है। आपको कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा। टीम के साथ संवाद आपको स्पष्टता बनाए रखने में मदद करेगा। आज आपको गलतफहमी से बचना चाहिए। हालांकि आज मुश्किलों के बाद भी आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नए प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि सीनियर्स का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सके।
कर्क आर्थिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति उतार-चढ़ाव भरी रहने वाली है। आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप धन से जुड़ा कोई फैसला लेने वाले हैं, तो थोड़े समय के लिए टाल दें। बड़े निवेश या खर्च से पहले रिसर्च करना जरूरी है। आमदनी के साधन बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
कर्क सेहत राशिफल- कर्क राशि वालों की आज सेहत सामान्य रहने वाली है। स्वास्थ्य में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या योग से करना शरीर को लाभ पहुंचाएगा। खान-पान का ध्यान रखें। खूब पानी पिएं, जिससे ऊर्जा और ताजगी का एहसास होगा।
कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए दिन कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। महत्वपूर्ण फैसलों को लेने से पहले जरूरी जानकारी जुटाना जरूरी है। अपनों का साथ मिलेगा। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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