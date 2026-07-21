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आज का कर्क राशिफल 22 जुलाई: बुध की वजह से बढ़ेगा वर्कलोड, सूर्य-गुरु ऐसे संभालेंगे बात

By Anita Baranwal
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Cancer Horoscope today 22 July 2026: कर्क राशि वालों पर आज सूर्य-गुरु मेहरबान रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा की वजह से थोड़े इमोशनल हो सकते हैं और बुध काम में प्रेशर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। पढ़ें आज का कर्क राशिफल।

आज का कर्क राशिफल 22 जुलाई: बुध की वजह से बढ़ेगा वर्कलोड, सूर्य-गुरु ऐसे संभालेंगे बात

Cancer Daily Horoscope, कर्क राशि आज का राशिफल 22 जुलाई 2026: घर, मन, आराम और अपनों के बीच सुकून खोजने वाला दिन है। कई दिनों से चल रही छोटी-छोटी चिंताएं कुछ हल्की महसूस हो सकती हैं। चंद्रमा का असर आपको भीतर से संवेदनशील रखेगा, लेकिन सूर्य और गुरु आपकी राशि में होने से संभलने की ताकत भी देंगे। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। घर की व्यवस्था, सफाई, सजावट या किसी जरूरी खरीदारी पर ध्यान जा सकता है। माता या परिवार के किसी बड़े से जुड़ी बात मन में रहेगी, और उनसे बातचीत राहत दे सकती है। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मिलना-जुलना भी संभव है। अगर मन में उलझन थी, तो उसे अकेले ढोने के बजाय साझा करना बेहतर रहेगा। काम से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने निजी स्पेस को महत्व दें। किसी सुविधा से जुड़ी योजना, वाहन, घर का सामान या घरेलू खर्च पर विचार हो सकता है, पर निर्णय शांत मन से लें। भावुक होकर नहीं, जरूरत देखकर कदम उठाना अधिक उपयोगी रहेगा।

कर्क लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। साथी के साथ घर, भविष्य, सुविधा या परिवार से जुड़ी बातों पर खुलकर चर्चा हो सकती है। यदि पिछले दिनों व्यस्तता के कारण दूरी आई थी, तो साथ बैठकर समय बिताना फायदेमंद रहेगा। आपके भीतर भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन उन्हें शांत तरीके से कहना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ बैठना, खाना साझा करना या किसी छोटे कार्यक्रम में शामिल होना रिश्तों को मजबूत करेगा। अविवाहित लोगों को परिचित माहौल में किसी के प्रति सहज लगाव महसूस हो सकता है।

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कर्क करियर राशिफल

काम की रफ्तार आज थोड़ी घर और निजी मामलों से प्रभावित हो सकती है, इसलिए प्राथमिकता तय करके चलें। ऑफिस में बहुत बड़ा दबाव नहीं दिखता, लेकिन छोटे-छोटे काम समय पर पूरे करने होंगे। जो लोग घर से काम करते हैं, उन्हें बेहतर तालमेल बनाना होगा। विद्यार्थियों के लिए शांत जगह में पढ़ाई ज्यादा असरदार रहेगी। याद करने से ज्यादा समझने पर ध्यान दें। बुध के कारण पीछे छूटे मेल, फाइल या नोट्स दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। नेटवर्क या परिचितों से काम की जानकारी मिल सकती है। टीम में सहयोग लेने से काम आसान होगा।

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कर्क फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर चलना अच्छा रहेगा, और यही आपको लाभ देगा। घर, सुविधा, सजावट या परिवार की जरूरत पर खर्च होने के संकेत हैं। माता-पिता से मदद, सलाह या किसी पुराने बचे काम में सहयोग मिल सकता है। बचत बढ़ाने की सोच सही दिशा में रहेगी। रोज के खर्च लिखना उपयोगी रहेगा। यदि वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू खरीद का विचार है, तो तुलना करके निर्णय लें।

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कर्क हेल्थ राशिफल

मन हल्का रहे तो शरीर भी बेहतर महसूस करेगा। आराम, नींद और भावनात्मक संतुलन आपके लिए मुख्य रहेंगे। बहुत भारी भोजन से बचें। घर में थोड़ी हलचल, योग या धीमी स्ट्रेचिंग अच्छी रहेगी। अगर मानसिक थकान रही है, तो परिवार के बीच समय बिताना दवा जैसा काम कर सकता है। स्क्रीन टाइम कम करें और रात को जल्दी आराम लें।

आज की सलाह: मन की बात दबाने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से शांत स्वर में साझा करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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